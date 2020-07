06 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 6 जुलाई वर्ष का 187 वाँ (लीप वर्ष में यह 188 वाँ) दिन है। साल में अभी और 178 दिन शेष हैं। 6 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1885- लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

1944- महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा।

2002 - अफ़ग़ानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या।

2005 - मैक्सिको में मानव का चालीस हज़ार वर्ष पुराना पदचिह्न मिला।

2006 - विश्व कप फ़ुटबाल में फ़्रांस ने पुर्तग़ाल को हराया।

2008 - दक्षिणी मिस्र में 5000 साल पुराने शाही क़ब्रिस्तान की खोज की गई।

2012- संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट-2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा। उसके बाद अमेरिका, भारत का स्थान रहा। 6 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1947 - अनवर जलालपुरी - 'यश भारती' से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर थे।

1935 - दलाई लामा - बौद्ध धर्म के धर्मगुरु।

1905 - लक्ष्मीबाई केलकर - भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थीं।

1901 - श्यामाप्रसाद मुखर्जी, भारतीय राजनीतिज्ञ।

1837 - रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, समाजसुधारक।

1940 - नूर्सुल्तान नाज़र्बायव - कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति थे।

1956 - अनिल माधब दवे - भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री थे। 6 जुलाई को हुए निधन 2018 - अमृतलाल बेगड़ - प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी थे।

1894 - प्रताप नारायण मिश्र - हिन्दी खड़ी बोली और 'भारतेन्दु युग' के उन्नायक।

1986 - जगजीवन राम - आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जिन्हें आदर से 'बाबूजी' कहा जाता था।

1997 - चेतन आनंद, प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।

2011 - मणि कौल, फ़िल्म निर्देशक।

2014 - ग्रैनविल ऑस्टिन, पद्मश्री से सम्मानित अमेरिकी विद्वान् एवं इतिहासकार।

2002 - धीरूभाई अंबानी - भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे।

2005 - नौतम भट्ट - भारतीय वैज्ञानिक थे।

1954 - कार्नेलिया सोराबजी - भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थीं।

1614 - मान सिंह - बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार थे। 6 जुलाई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व जूनोसिस दिवस। Also Read 'ज़ीरो इनवेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट', वो टॉप 10 बिजनेस आइडिया जिनसे आपको होगी गज़ब की इनकम

