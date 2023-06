कैसे Beyond Key बदल रहा है दुनिया के बिजनेस करने का तरीका

हाइलाइट्स Beyond Key एक टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और कंसल्टेंसी सर्विसेज मुहैया करती है

कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के शिकागो शहर में है और यह भारत समेत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है.

Beyond Key के फाउंडर और सीईओ पीयूष गोयल खुद एक एंजेल इन्वेस्टर होने के अलावा कई स्टार्टअप्स के मेंटर भी हैं

जमाना टेक्नोलॉजी का है. दुनिया भर में इससे ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्री शायद ही कोई हो. इनोवेशन की होड़ के चलते यह इंडस्ट्री बेहद तेजी से बदल रही है. ये बदलाव है हर काम को आसान करने के लिए. इसी कड़ी में जब बिजनेस को आसान बनाने वाली कंपनियों का जिक्र किया जाए, तो Beyond Key का भी नाम आता है. यह एक टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और कंसल्टेंसी सर्विसेज मुहैया करती है.

Beyond Key की स्थापना पीयूष गोयल ने की थी, जोकि क्वालिफाइड CA (Chartered Account) हैं. उन्होंने NIIT से सिस्टम्स मैनेजमेंट में ऑनर्स की डिग्री ली है. पीयूष ने अमेरिका के MIT Sloan School of Management से “Artificial Intelligence Implications for Business Strategy” में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पूरा किया है. ऑन्त्रप्रेन्योरशिप की राह पर चलने से पहले उन्होंने Xerox, Ebot Technosoft Ltd, Prakash eSolutions Pvt. Ltd और Unified Technologies LLC जैसी नामचीन कंपनियों में 24 साल तक काम किया.

पीयूष इंदौर और शिकागो में Entrepreneurs Organization का हिस्सा हैं. वे शिकागो के इकोनॉमिक क्लब के सदस्य हैं. इतना ही नहीं वे एक एंजेल इन्वेस्टर और कई स्टार्टअप के मेंटर भी हैं. वे Earth 2.0 की कोर टीम के सदस्य हैं, जिसे दुनिया भर की मशहूर हस्तियों ने बनाया था, और जिसका मिशन हर नागरिक को अपनी कहानी साझा करने और योगदान देने में मदद करने के लिए बढ़ावा देना और कुछ नया करना है.

Beyond Key को शुरू करने के पीछे पीयूष का मकसद साफ था — दुनिया के बिजनेस करने के तरीके को बदलना.

Beyond Key के फाउंडर और सीईओ पीयूष गोयल ने हाल ही में YourStory के साथ बात करते हुए कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू मॉडल और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया.

2005 में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी ने दुनिया भर के आईटी सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है. कंपनी क्लाउड, डेटा, ओमनी-चैनलिंग और ग्राहक जुड़ाव के साथ एंटरप्राइज़-ग्रेड, उपभोक्ता-केंद्रित एप्लिकेशन और तकनीकी समाधान प्रदान करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है.

पीयूष बताते हैं, "हमारी टीम में 300 डोमेन एक्सपर्ट शामिल हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, वॉयस इंटेलिजेंस, मॉडर्न डेटा वेयरहाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और डायनेमिक्स 365 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विशेषज्ञ हैं. हम वेंचर-ग्रेड सॉल्यूशन मुहैया करते हैं जो बिजनेसेज को उनके कारोबार को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक अनुभव बढ़ाने और विकास को गति देने में मदद करते हैं."

वे आगे बताते हैं, "हमारी कंपनी वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, क्लाउड एडॉप्शन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और कॉग्निटिव एआई समाधान प्रदान करके बिजनेसेज के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सुविधा प्रदान करती है. इसके अलावा, हम डेटा वेयरहाउस के निर्माण का समर्थन करते हैं जो विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड के संचालन को सक्षम बनाता है और सक्रिय और बुद्धिमान निर्णय लेने की सुविधा देता है."

बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल

जैसा कि Beyond Key एक टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सर्विसेज सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है. पीयूष कहते हैं, "हमारा प्राथमिक ध्यान ग्राहकों को उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने, दक्षता बढ़ाने और उद्योग-अग्रणी समाधानों और आईटी सेवाओं के साथ उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है."

रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताते हुए पीयूष कहते हैं, "हमारा रेवेन्यू मॉडल प्रोजेक्ट्स के आधार पर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन और सेवाएं प्रदान करने पर आधारित है. इसका मतलब यह है कि ग्राहक केवल उन खास सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत होती है और उनके निवेश का मूल्य बढ़ जाता है."

पीयूष कहते हैं, "हमारी टीम के समर्पण और ग्राहकों के भरोसे की बदौलत हम रेवेन्यू में सालाना 40% की वृद्धि करने में सक्षम हुए हैं."

सांकेतिक चित्र

Beyond Key की USP

कंपनी की USP (unique selling proposition) के बारे में पूछे जाने पर पीयूष बताते हैं, "हमारे प्रोडक्ट्स की USP कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है जो हमें अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं. सबसे पहले, हम यह सुनिश्चित करके लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन मुहैया करते हैं कि समान रिसॉर्स एक ही प्रोजेक्ट पर एक विस्तारित अवधि के लिए काम करते हैं. यह निरंतरता हमारे ग्राहकों में विश्वास जगाती है, और उनके लिए हमारी टीम के साथ काम करना आसान हो जाता है."

पीयूष आगे कहते हैं, "दूसरे, हमारे पास डीप डोमेन नॉलेज और हर इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट हैं जो हमें अपने ग्राहकों की अनूठी जरूरतों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं. हमारे पास सर्टिफाइड डेवलपर भी हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में स्किल्ड हैं और हाई क्वालिटी वाले सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं."

पीयूष बताते हैं, "हमारा ग्लोबल एंगेजमेंट मॉडल हमें अपने ग्राहकों को ऑनशोर, ऑफशोर और नियर-शोर सेवाओं सहित फ्लैक्सीबल इंगेजमेंट मॉडल की पेशकश करने की अनुमति देता है. यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि हम अपने संसाधनों को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं, उन्हें लागत प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और इंटीग्रेशन क्षमताएं भी प्रदान करते हैं कि ट्रांज़िशन पीरियड के दौरान क्लाइंट का काम नहीं रुके. हमारी ग्लोबल टीम में दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कुशल पेशेवर शामिल हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले समाधान देने के लिए मिलकर काम करते हैं. हम अपने काम में पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे क्लाइंट प्रोजेक्ट के लाइफसाइकल के दौरान हमारे द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम से अवगत हों."

भविष्य की योजनाएं

Beyond Key ने खुद को आईटी कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में खुद की पहचान बनाई है.

फाउंडर और सीईओ पीयूष गोयल बताते हैं, "जैसे-जैसे हम बढ़ते और विकसित होते जा रहे हैं, हमारी योजना दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति और टीम के सदस्यों का विस्तार करना है. हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विकास के जबरदस्त अवसर देखते हैं. हमारा लक्ष्य दुनिया भर में अपने ग्राहकों को उद्योग-अग्रणी आईटी समाधान और सेवाएं प्रदान करना जारी रखना है, साथ ही अपने कारोबार और पहुंच का विस्तार करना भी है. हमारा मानना है कि इनोवेशन, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और हमारे मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर हमारा ध्यान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और Beyond Key के लिए निरंतर सफलता हासिल करने में मदद करेगा. इसके अलावा, कंपनी का ध्यान विशेष रूप से बीमा, एनपीओ और अन्य उद्योगों के लिए उद्योग विशिष्ट तकनीकी समाधानों पर अधिक है."

कस्टमाइजेशन, कॉम्पिटिशन और इनोवेशन के बारे में बात करते हुए पीयूष कहते हैं, "एक ग्लोबल आईटी कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी के सीईओ के रूप में, हमेशा बदलते बाजार से जुड़े रहने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की मेरी रणनीति बहुआयामी है. प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, हम चल रहे इनोवेशन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं, उभरती टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, और अपने ग्राहकों के लिए मूल्य जोड़ने के नए तरीके तलाशते हैं. इसमें एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में नवीनतम विकास की खोज शामिल है."

वे कहते हैं, "हम फुर्ती और अनुकूलता को प्राथमिकता देते हैं, बाजार में बदलाव की तीव्र गति को पहचानते हैं और निरंतर सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं जहां कर्मचारियों को विचारों और अंतर्दृष्टि साझा करने का अधिकार दिया जाता है."

अंत में पीयूष गोयल कहते हैं, "हम ग्राहकों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को समझकर और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे समाधानों को तैयार करके उच्चतम स्तर की सेवा और मूल्य प्रदान करके अपनी ग्राहक साझेदारी को गहरा और विस्तारित करने को प्राथमिकता देते हैं."