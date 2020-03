30 मार्च : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 30 मार्च वर्ष का 89 वाँ (लीप वर्ष में यह 90 वाँ) दिन है। साल में अभी और 276 दिन शेष हैं।

30 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1998 - चीन के उत्तरी हिस्से शिनदोंग में भेंड़ की हड्डी पर उत्कीर्ण 3000 साल पुरानी कुछ शब्दावलियां प्राप्त हुईं।

2003 - पाकिस्तान के कहुटा परमाणु संयंत्र पर 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा।

2004 - ताइवान के राष्ट्रपति शेन शुवी बियान राष्ट्रपति पद के लिए भारत के साथ शांति प्रक्रिया से हटने की धमकी दी।

2006 - ईरान पर बर्लिन में बैठक का आयोजन।

2008 - रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को 400 किलोवाट उच्च वोल्टेज विद्युत ट्रांसमिशन के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये के ठेके मिले। इज़रायल में चेतावनी के साथ अरब लीग सम्मेलन सम्पन्न।

2010 - 15 साल पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मानव बम से उड़ाने के मामले में सह आरोपी आतंकी परमजीत सिंह भ्योरा को बुड़ैल जेल में विशेष कोर्ट में स्पेशल जज रवि कुमार सोंधी ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

30 मार्च को जन्मे व्यक्ति 1908 - देविका रानी - भारतीय अभिनेत्री

1899 - सीरिल रैडक्लिफ़ - एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार की थी।

1853 - विन्सेंट वैन गो - नीदरलैण्ड के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे।

30 मार्च को हुए निधन 2006 - मनोहर श्याम जोशी - आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार।

2005 - ओवी विजयन, भारतीय लेखक और कार्टूनिस्ट।

2002 - आनंद बख्शी, भारतीय गीतकार।

1664 - गुरु हर किशन सिंह - सिक्खों के आठवें गुरु।

30 मार्च के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राजस्थान दिवस

