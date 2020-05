14 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 14 मई वर्ष का 134 वाँ (लीप वर्ष में यह 135 वाँ) दिन है। साल में अभी और 231 दिन शेष हैं। 14 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1610 - फ्रांस में हेनरी IV की हत्या और लुईस XIII फ्रांस की गद्दी पर बैठा।

1702 - इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा की।

1908 - पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी।

1941 - 36000 परशियन यहूदी को गिरफ्तार किया गया।

1948 - इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की।

1981 - नासा ने स्पेश व्हिकल S-192 लांच किया।

1984 - फेसबुक के जनक मार्क एलियट ज़करबर्ग का जन्म 14 मई को 1984 को अमेरिका में हुआ था।

1992 - भारत ने तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही संगठन एलटीटीई पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों ने भी तमिल टाइगर्स पर प्रतिबंध लगाया।

1999 - पाकिस्तानी पत्रकार जनम सेठी की पत्रिका फ़्राइडे टाइम्स की जब्ती, सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉडर्स (इंग्लैंड) में शुरुआत।

2001 - भारत और मलेशिया में सात समझौते।

2004 - डेली मिरर नामक पत्रिका ने ईराक में युद्धबंदियों पर कथित अत्याचार को दर्शाने वाली झूठी तस्वीरों के प्रकाशन के लिए ब्रिटेन से माफी मांगी।

2006 - पूर्व कम्यूनिस्ट नेता गिओर्गिओ नैपोलितानों इटली के नये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित। न्यूयार्क टाइम्स के प्रबंध सम्पादक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता ए.एम. रोसेंथल का 84 वर्ष की अवस्था में निधन। चीन ने कला के स्तर पर चल रही जालसाजी से बचने के लिए एक आयोग का गठन किया।

2007 - जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को मंजूरी दी।

2008 - टाइम्स एनआईई ने इंटरनेशनल न्यूजपेपर मार्केटिंग एसोसियेशन (इनमा) अवार्ड-2008 जीता।

2010 - भारत-रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझोते हुए। 14 मई को जन्मे व्यक्ति 1657 - शम्भाजी - शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे।

1892 - अरुण चन्द्र गुहा - प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता।

1883 - अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर - प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षाशास्त्री थे।

1923 - मृणाल सेन, भारतीय फ़िल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक। 14 मई को हुए निधन 1963 - डॉक्टर रघुवीर, प्रख्यात विद्वान् तथा राजनीतिक नेता

2010 - वृंदा करंदीकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि।

2011 - महेन्द्र सिंह टिकैत, किसान नेता।

1978 - जगदीशचन्द्र माथुर - प्रसिद्ध नाटककार।

2016 - कंडासामी कुप्पुसामी- तमिल विद्वान् एवं लेखक।

1943 - अल्ला बख़्श - अंग्रेज़ी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे।

