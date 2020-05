25 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 25 मई वर्ष का 145 वाँ (लीप वर्ष में यह 146 वाँ) दिन है। साल में अभी और 220 दिन शेष हैं। 25 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1995 - अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डी.एन.ए. को डीकोड करने में सफलता मिली।

1998 - परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत।

2003 - चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस ख़िताब जीता।

2006 - नासा ने जीओईएसएन नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

2007 - श्रीलंका की सरकार ने तमिल शरणार्थियों की नागरिकता पर सैद्धांतिक अनुमति दी।

2008 - कर्नाटक विधान सभा के 224 सीटों में से 110 सीट जीत कर भाजपा दक्षिण के लिए किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारह देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाऊ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित किया। कोलम्बिया में विद्रोही गुट रेवल्यूशनरी आर्म्ड फ़ोर्स आफ़ कोलम्बिया का संस्थापक और शीर्ष कमांडर की मृत्यु।

2010 - भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर त्रिनिदाद और टोबेगो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं। 25 मई को जन्मे व्यक्ति 1831 - दाग़ देहलवी - प्रसिद्ध उर्दू शायर।

1886- रास बिहारी बोस- प्रख्यात वकील और शिक्षाविद। 25 मई को हुए निधन 2012 - भगवत रावत - प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार।

2011 - रजनीकांत अरोल - भारतीय समाज सेवी थे।

2010 - तपन चट्टोपाध्याय बांग्ला अभिनेता।

2005 - सुनील दत्त - हिन्दी फ़िल्म अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ।

1998 - लक्ष्मीकांत - हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार।

1978 - बीरेन मित्रा - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे।

1974 - कृष्ण चन्द्र गजपति - भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

1933 - बासदियो पांडेय - त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री।

