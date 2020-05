31 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 31 मई वर्ष का 151 वाँ (लीप वर्ष में यह 152 वाँ) दिन है। साल में अभी और 214 दिन शेष हैं। 31 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1774 - भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया।

1867 - बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई।

1921 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया।

1959 - बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई।

1964 - बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली।

1994 - दक्षिण अफ़्रीका गूट निरपेक्ष आन्दोलन का 109वाँ सदस्य राष्ट्र बना।

1996 - बेंजामिन नेतान्याहू इस्रायल के नये प्रधानमंत्री चुने बने।

1999 - एडोल्फ़ ट्युटर स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित, कृष्ण प्रसाद भट्टराई द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण।

2001 - मानवाधिकार आयुक्त राबिन्सन का कार्यकाल बढ़ा, पूर्व सोवियत देशों का राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन मिस्क (बेलारूस) में सम्पन्न।

2006 - अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जनरल मिशेल हैडेन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी (सीआईए) का निदेशक नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मुहम्मद अलबरदेई ने स्पष्ट किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया को कोई ख़तरा नहीं।

2007 - सैप ब्लेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फ़ुटबाल संघ के अध्यक्ष बने।

2008 - सरकारी तेल कम्पनियों ने जहाज़ों के ईधन (एटीफ) की क़ीमत में 18.5% की बढ़ोत्तरी की। औपचारिक दस्तावेज के अभाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अंसार बर्नी नई दिल्ली हवाई अड्डे से पाकिस्तान वापस हुए।

2010 - भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में ग़रीब बच्चों के लिए 25 फ़ीसदी सीटें आरक्षित करने का क़ानून बनाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से बैंक में बचत खाता धारकों के ब्याज की गणना दैनिक आधार पर होगी। अब तक ब्याज की गणना बचत बैंक खाते में महीने की दस तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक उपलब्ध न्यूनतम राशि के आधार पर की जाती थी। 31 मई को जन्मे व्यक्ति 1577 - नूरजहाँ - मुग़ल सम्राट जहाँगीर की पत्नी, जिसका मूल नाम 'मेहरुन्निसा' था।

1756 - एब्बे फारिया - दुनिया का पहला व्यक्ति, जिसने सम्मोहन की कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।

1725 - अहिल्याबाई होल्कर - भारत की वीरांगनाओं में से एक।

1843 - अण्णा साहेब किर्लोस्कर - मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार।

1942- विनोद मेहता- आउटलुक के संस्थापक एवं प्रसिद्ध पत्रकार।

1925 - राज खोसला - हिंदी फ़िल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे।

1899 - लाला जगत नारायन - प्रसिद्ध पत्रकार तथा हिन्द समाचार समूह के संस्थापक थे। 31 मई को हुए निधन 1988- संतराम बी. ए.- समाज सुधारक और लेखक।

1988 - द्वारका प्रसाद मिश्रा - भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री।

1987 - निर्देशक जॉन अब्राहम - लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फ़िल्म निर्माता-निर्देशक और पटकथा लेखक थे।

1973 - गुरनाम सिंह - भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

2003 - अनिल बिस्वास, प्रसिद्ध संगीतकार।

2009 - कमला दास - अंग्रेज़ी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका।

1998 - विचित्र नारायण शर्मा - 'जमना लाल बजाज पुरस्कार' से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। 31 मई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व धूम्रपान निषेध दिवस।

