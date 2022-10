Microsoft ने फिर की छंटनी, इस बार 1000 लोगों को नौकरी से निकाला

Microsoft Corp ने इस सप्ताह कई डिवीजंस में 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की है. Axios की एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई. Axios ने एक स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच नौकरियों में कटौती या हायरिंग धीमी करने वाली, Microsoft लेटेस्ट अमेरिकी टेक कंपनी है.





30 जून 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट की कुल वर्कफोर्स लगभग 221,000 लोगों की थी. छंटनी से इस वर्कफोर्स का 1% से भी कम प्रभावित हुआ है. कंपनी ने जुलाई में कहा था कि कम संख्या में भूमिकाओं को समाप्त कर दिया गया है.

जुलाई से अब तक तीसरी बार छंटनी

जुलाई 2022 से अब तक यह माइक्रोसॉफ्ट की तीसरी छंटनी है. जुलाई में कंपनी ने रिअलाइनमेंट के हिस्से के तौर पर ऑफिसेज व प्रॉडक्ट डिवीजंस में तत्कालीन 180000 लोगों की वर्कफोर्स में से लगभग 1 प्रतिशत की छंटनी की थी. खबर थी कि 1800 लोगों को काम से निकाला गया था. उसके बाद अगस्त में कंपनी ने और 200 कर्मचारियों को काम से निकाला था. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी के ताजा राउंड में माइक्रोसॉफ्ट ने कुल कितने लोगों को काम से निकाला है यह तो सामने नहीं आया लेकिन इतना जरूर है कि संख्या 1000 के अंदर है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कंपनी ने पूरी दुनिया में विभिन्न स्तरों व टीम्स में कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी है.

कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने नौकरियों में की है कटौती

हाल के महीनों में Meta Platforms Inc, Twitter Inc और Snap Inc समेत कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की है और हायरिंग को कम किया है. इसकी वजह है कि वैश्विक आर्थिक विकास, उच्च ब्याज दरों, बढ़ती मुद्रास्फीति और यूरोप में ऊर्जा संकट के कारण धीमा है. 47 साल पहले 4 अप्रैल, 1975 के बिल गेट्स ने अपने बचपन के दोस्‍त पॉल एलेन के साथ मिलकर अमेरिका के न्‍यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी. वर्ष 2021 में कंपनी का कुल टर्नओवर 168 अरब डॉलर का था.