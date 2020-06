एक ऐसा पेमेंट ऐप जो डिजिटल तरीके से जेंडर गैप को कम कर रहा है

इन दिनों Khalti, नेपाल की शीर्ष ई-वॉलेट ऐप महिलाओं को सशक्त बनाने और डिजिटल स्पेस में जेंडर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। फोटो साभार: khalti app Khalti का उपयोग देश के डिजिटल भुगतान बाजार में ज्यादातर महिला उद्यमी अपनी मंडलियों में करती हैं और साथ ही अन्य महिलाओं को इसे उपयोग में लेने के लिए प्रेरित व जागरुक भी करती हैं।

आपको बता दें कि इस ऐप को 2017 में सह-संस्थापक और निदेशक अमित अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया था।

इसने (ऐप ने) नागरिकों को मोबाइल फोन, सैटेलाइट टीवी और बिजली, अन्य चीजों के साथ-साथ फिल्म टिकट बुकिंग और होटल रिजर्वेशन जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद की।

इस कंपनी की एक और प्रेरक बात यह भी है कि कंपनी के 115 कर्मचारियों में से 50 महिला कर्मचारी हैं।

कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि 150,000 एक्टिव यूजर्स में से, 70,000 महिलाएं हैं और ऐप के डेवलपमेंट को महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था।

