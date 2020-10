06 अक्टूबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 6 अक्टूबर वर्ष का 279 वाँ (लीप वर्ष में यह 280 वाँ) दिन है। साल में अभी और 86 दिन शेष हैं। 6 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1499 - फ्रांस के राजा लुईस ने मिलान पर कब्जा किया।

1723 - बेंजामिन फ्रेंकलिन 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुंचे।

1762 - ब्रिटिश सैनिकों ने फिलीपींस के मनीला पर कब्जा किया।

1862 - भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और एक जनवरी से लागू हुआ।

1919 - तांबुलीस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने।

1935 - भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ।

1957 - सोवियत संघ ने नोवाया ज़ेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।

1972 - मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरने से 208 लोगों की मौत।

1980 - गुयाना ने संविधान को अंगीकार किया।

1981 - काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या।

1983 - पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

1987 - फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ।

1994 - यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की।

1995 - दो स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर गृह की पहली बार पहचान की।

1999 - संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन आस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारम्भ।

2000 - इस्रायली पुलिस द्वारा अलअक्सा मस्जिद में जबरन प्रवेश के बाद हिंसा शुरू, यूगोस्लाविया में रक्तहीन जनक्रान्ति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे, विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया।

2002 - नेपाल के नरेश ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव ने सत्ता नहीं संभालने की घोषणा की।

2004 - इस्रायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो किया। अल्खानोव चेचेन्या के राष्ट्रपति बने।

2006 - संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया।

2007 - परवेज मुशर्रफ़ एकतरफ़ा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए। कोरू में एरियन-5 रॉकेट के सहारे आस्ट्रेलियाई-अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। बाबा साहेब भोसले - प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं महाराष्ट्र के आठवें मुख्यमंत्री।

2008 - वैश्विक मंदी के मद्देनज़र भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नक़द सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) में आधा प्रतिशत की कटौती का फ़ैसला किया। 6 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति 1893 - मेघनाथ साहा - गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक।

1946 - विनोद खन्ना, हिन्दी फ़िल्म अभिनेता।

1963 - ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह - पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी।

1922 - कृपालु महाराज - मथुरा के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने विख्यात 'प्रेम मंदिर' का निर्माण करवाया था।

1944 - जीतनराम माँझी - जनता दल (यूनाइटेड) के राजनेता तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।

1946 - विनोद खन्ना - प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ।

1679 - नेकसियर - मुग़ल वंश का 12वाँ बादशाह था। 6 अक्टूबर को हुए निधन 2011 - लुइस प्रोतो बार्बोसा - भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिनका सम्बंध राजनीतिक दल 'प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (गोवा)' से था।

2007 - लक्ष्मी मल्ल सिंघवी - जानेमाने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे।

2007 - बाबासाहेब भोसले - राजनीतिज्ञ, महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री

1858 - नाना साहब - सन 1857 के भारतीय स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे।

1974 - वी. के. कृष्ण मेनन - भारतीय राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री।

2009 - प्यारेलाल खण्डेलवाल, राजनीतिज्ञ

2012 - बी सत्या नारायण रेड्डी - प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल।

2014 - मारियन सेल्डस - अमेरिकी अभिनेत्री।

1986 - गोकुलभाई भट्ट - राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक।

1979 - दत्तो वामन पोतदार- मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाजसेवी

1661 - गुरु हरराय - सिक्खों के सातवें गुरु। 6 अक्टूबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव वन्यजीव सप्ताह (2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर)

