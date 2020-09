मूनक की महिलाओं द्वारा बनाए गए ये फुलकारी मास्क महामारी के अलावा और भी बहुत कुछ कहते हैं

कुछ दिन पहले, एक 42 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला को अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फुलकारी मास्क उतारते देखा गया था। फेस मास्क हमारे संगठन का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के साथ, महामारी के कारण, कई लोग उन्हें पहनने के लिए दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह स्पेशल फुलकारी मास्क पंजाब के संगरूर जिले के मूनक गाँव से महिला के घर तक पहुँचाया गया था। और यह महामारी के अलावा एक गहरी कहानी बताता है।

ये फुलकारी मास्क मूनक की विधवाओं द्वारा किए गए प्रयासों के रूपक हैं। बड़े पैमाने पर कर्ज में डूबे उनके पतियों ने आत्महत्या कर ली और इन विधवाओं को कर्ज में छोड़ दिया।

2015 से 2019 तक, पंजाब सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2,528 से अधिक आत्महत्या से संबंधित मौतें हुई हैं। इन मौतों का मुख्य कारण उनकी आय में गिरावट है।

अपने पतियों की मृत्यु के बाद, इन महिलाओं को अपने बच्चों को पालने के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फुलकारी उनका समाधान था। फोटो साभार: TheQuint

फुलकारी, जिसका मतलब 'फूल का काम' होता है, कढ़ाई का एक रूप है जो रेशम के धागों के साथ किया जाता है, जो अक्सर सूती कपड़ों पर होता है। पंजाब के पारंपरिक हस्तशिल्प का अर्थ मूनक की महिलाओं से बहुत अधिक था, जिन्होंने इसमें जीवित रहने का एक स्रोत पाया।

ग़ज़ल खान (46), जो एनजीओ बिल्डिंग ब्रिजेस इंडिया (बीबीआई) चलाती हैं, की मदद से इन महिलाओं को बहुत जरूरी सहयोग मिला और वे इसे एक लाभदायक उद्यम में बदल पाईं। उन्होंने (ग़ज़ल ने) लगभग 300 महिलाओं के लिए कच्चे माल, धागे, रबर और मास्क की खरीद में मदद की।

ग़ज़ल ने News18 को बताया, "हमारे पास ज़मीन खरीदने के लिए धन नहीं था। मैंने मूनक गाँव के 10 अलग-अलग गुरुद्वारों से संपर्क किया।

गुरुद्वारा अधिकारियों ने खुशी-खुशी इन महिलाओं को अपना काम जारी रखने के लिए मुफ्त जमीन आवंटित की। वास्तव में, उन्होंने इन महिलाओं को एक समय का भोजन भी उपलब्ध कराया है, द क्विंट ने बताया।

वर्तमान में, एनजीओ के पास संगरूर के 10 गांवों में लगभग 10 केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 से 30 लड़कियां और महिलाएं हैं। हालांकि, सबसे पहले महिलाओं को इससे जोड़ना चुनौतीपूर्ण था।

“सामाजिक दबाव में, महिलाएं घरों से बाहर निकलने और केंद्र से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। उनका यह विश्वास था कि पति की आत्महत्या के बारे में बात करना उन्हें परिवार और समाज में खलनायक बना देगा, ” ग़ज़ल ने कहा।

ये केंद्र उन महिलाओं का भी समर्थन करते हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी। गगनप्रीत, जो एक शिक्षण नौकरी खो चुकी थी, अब इन फुलकारी मास्क की सिलाई कर रही हैं। उन्होंने कहा, “मैं कम कमा रही हूं, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे कठिन समय में कुछ करना है। यह राशि मुझे मेरी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।”

इन केंद्रों में प्रत्येक महिला के पास बताने के लिए एक कठिन कहानी है, लेकिन इस अवसर के साथ एक सामान्य जीवन में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

