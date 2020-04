गरीब सब्जी विक्रेता ने बेजुबान जानवर को खिला दीं अपनी सारी सब्जियाँ, दरियादिली का यह नेक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

लॉकडाउन के इस समय में लोग मदद करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं, फिर चाहें मदद बेसहारा, बेजुबान जानवरों की ही क्यों न करनी हो। (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

कोरोना वायरस लॉक डाउन के दौरान लोग सामने आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो बेसहारा जानवरों का दर्द समझ रहे हैं और उन्हे भी खाना मुहैया करा रहे हैं।

कुछ ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां सब्जी बेंचने वाले एक गरीब विक्रेता ने अपनी सारी सब्जियां एक भूखे सांड को खाने की दे दीं। इस दौरान वह सब्जी विक्रेता अपने ढेले के पास तसल्ली से बैठा रहा, जबकि सांड अपनी भूख उन सब्जियों से मिटाता रहा।

Together we are stronger than any virus! pic.twitter.com/LIDSAyPrSd — Chhota Mithun (@Begin_Humor) March 31, 2020 यह वीडियो इस लिए भी बेहद खास है क्योंकि इस समय हमें एक-दुसरे की मदद करने की आवश्यकता है और यह वीडियो इसका बेहतरीन उदाहरण है। हम एक साथ आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही इस मुश्किल से पार पा लेंगे।

ट्विटर पर इस वीडियो को अब तक 70 हज़ार बाद देखा जा चुका है, जबकि इसे 35 सौ बार रीट्वीट और 10 हज़ार बार लाइक भी किया जा चुका है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही लोग सब्जी विक्रेता की तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ‘दिल बड़ा होना चाहिए’, तो कुछ लिख रहे हैं ‘भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं’।

देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है जो 14 अप्रैल तक चलेगा। बुधवार सुबह 11 बजे तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1663 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 150 लोग अब तक इससे रिकवर भी हो चुके हैं।

