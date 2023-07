पंजाब नेशनल बैंक ने मेटावर्स में लॉन्च की अपनी वर्चुअल ब्रांच

केंद्र के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने गुरुवार को एक वर्चुअल शाखा, पीएनबी मेटावर्स (PNB Metaverse) लॉन्च की है.

बैंक की वर्चुअल शाखा मौजूदा और नए ग्राहकों को बैंकिंग का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी जहां ग्राहक अब बैंक के प्रोडक्ट्स और सेवाओं जैसे बैंक जमा, खुदरा/एमएसएमई लोन, डिजिटल प्रोडक्ट, महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों, 'Do It Yourself', और सरकार की प्रमुख योजनाएं का पता लगा सकते हैं. पीएनबी ने एक बयान में ये जानकारी दी है.

पीएनबी ने बैंक की मेटावर्स शाखा तैयार की है, जहां उसके ग्राहकों को अपने घर या ऑफिस से अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से वर्चुअल वातावरण तक विशेष पहुंच मिलेगी.

इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को एक व्यापक 3D अनुभव प्रदान करेगा.

इंटरनेट के इस नए चरण में, जो साइटों और ऐप्स के एक अलग संग्रह से लगातार 3D वातावरण में विकसित होता है, जहां काम से सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना ऑफिस से सड़क के पार मूवी थिएटर तक पैदल चलने जितना आसान है, पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहा है निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा.

उन्होंने कहा, "इस तकनीक के साथ, हम ग्राहक जुड़ाव दर बढ़ाने, ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और हाइपर-पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं."