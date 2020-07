कैसे सौरव मल्होत्रा ने बदली 30 हजार लोगों की जिंदगी?, जानिए वो खास बात जिससे लोगों की इनकम में हुआ 40% का इजाफा

असम और भूटान की सीमा से लगते उदलगुरी जिले में बोडो समुदाय के स्थानीय लोगों ने 1200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पौधारोपण किया है। भैरकुंडा रिजर्व फ़ॉरेस्ट में और उसके आसपास, पेड़ लगाने के साथ, उन्होंने बोडो स्वदेशी ज्ञान, एग्रोफोरेस्ट्री पैच और यहां तक ​​कि एक इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट के आधार पर एक औषधीय पौधा उद्यान शुरू किया। यह परिवर्तन बलिपारा फाउंडेशन के काम और उनके प्रोग्राम रूरल फ्यूचर्स का परिणाम है। जीव विज्ञान प्रमुख सौरव मल्होत्रा (फोटो साभार (L-R): iofc & the conversation) 2016 में, असम राज्य में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बारे में चिंतित, 32 वर्षीय सौरव मल्होत्रा ​​जर्मनी में यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने होमटाउन लौट आए।

जीव विज्ञान प्रमुख और गुवाहाटी के मूल निवासी सौरव मल्होत्रा ने द बेटर इंडिया से बात करते हुए कहा, “मैं लगभग हर साल अपने माता-पिता के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क जाता था। इन वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती समझ ने मेरा ध्यान मनुष्यों और पर्यावरण के बीच के संबंधों पर केंद्रित कर दिया।” उस वर्ष बाद में, उन्होंने बलिपारा फाउंडेशन के साथ पूर्वोत्तर में एक गैर-लाभकारी संस्था शुरू की, जो पूर्वी हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और संरक्षण के लिए समर्पित थी।

वर्तमान में, सौरव एक पायलट प्रोजेक्ट - रूरल फ्यूचर्स - असम के चार क्षेत्रों में: असम-भूटान बॉर्डर बेल्ट, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य में उदलगुरी क्षेत्र, बोडो समुदाय और बलीगाँव के साथ बलारा रिजर्व फॉरेस्ट को चलाने के लिए बलिपारा फाउंडेशन के साथ काम कर रहे है। इन चार भौगोलिक स्थानों के भीतर, वे लगभग 12 गांवों के साथ काम कर रहे हैं। इन गांवों में चार से पांच अलग-अलग जातीय समुदाय शामिल हैं - बोडो, मिशिंग, गारो और निशी और आदिवासी।

बालीपारा फाउंडेशन के प्रबंध सदस्य प्रबीर बनर्जी ने द बेटर इंडिया से बात करते हुए बताया, "इन चार वर्षों में, हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,500 लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं, यह संख्या लगभग 30,000 के करीब है (क्योंकि घर वाले उन पर निर्भर हैं)। इन समुदायों के पार, तत्काल प्रभाव वह नकदी है जो वे बीज इकट्ठा करने और पेड़ लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से कमा रहे हैं। हमारे 4,500 लोगों ने 2,000 हेक्टेयर में फैले चार भौगोलिक स्थानों पर 2.1 मिलियन से अधिक पेड़ लगाने में कामयाबी हासिल की है।" सौरव कहते हैं, "यदि आप इन समुदायों की रक्षा कर रहे पेड़ों की कुल संख्या को देखें, तो संख्या लगभग 5.5 मिलियन होगी, जिनमें से लोगों ने 2.1 मिलियन पौधे लगाए हैं। वनीकरण के पहले और दूसरे वर्ष में, हमने लोगों की आय में औसतन 45 प्रतिशत की वृद्धि की है। जो लोग एग्रोफोरेस्ट्री से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी आय क्षेत्र और लोगों की प्रेरणा के आधार पर 120-140 प्रतिशत बढ़ी है। एक बात जो हमने देखी है, विशेष रूप से महामारी के दौरान, यह है कि बहुत सारे युवा बड़े भारतीय शहरों में अपनी नौकरी से इन क्षेत्रों में वापस आ गए हैं। वे अब गांवों में आर्थिक अवसर देखते हैं।"

(Edited by रविकांत पारीक)

