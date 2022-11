SBI Vs PNB Vs बैंक ऑफ बड़ौदा: बैंक लॉकर के लिए कहां कितना किराया

सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंकों में ग्राहकों के लिए लॉकर (Safe Deposit or Locker) की सुविधा रहती है. कई लोग अपनी महंगी चीजों और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं. लॉकर सुविधा लेने पर ग्राहकों को सालाना किराए का भुगतान करना होता है. किराया लॉकर साइज और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग रहता है. क्षेत्र यानी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र. इसके अलावा लॉकर खुलवाने के वक्त लॉकर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी रहता है. इस रिपोर्ट में देश के तीन बड़े बैंकों- SBI (State Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के सेफ डिपॉजिट लॉकर के किराए की डिटेल ली गई हैं.

SBI

रजिस्ट्रेशन चार्ज: SBI में स्मॉल और मीडियम साइज लॉकर खुलवाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये+GST है. वहीं लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये+GST है. SBI में 12 बार लॉकर विजिट फ्री है. इसके बाद प्रति विजिट 100 रुपये+ GST लगते हैं.

लॉकर का सालाना किराया

स्मॉल साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण इलाकों में मौजूद लॉकर्स के मामले में 1500 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी इलाकों में 2000 रुपये+ GST

मीडियम साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 3000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 4000 रुपये+ GST

लार्ज साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 6000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 8000 रुपये+ GST

एक्स्ट्रा लार्ज साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण इलाकों के लॉकर के मामले में 9000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 12000 रुपये+ GST





नोट: SBI, सैलरी पैकेज अकाउंट्स के मामले में प्लेटिनम वेरिएंट अकाउंट्स पर लॉकर के किराए में 25 प्रतिशत की छूट देता है. वहीं डायमंड वेरिएंट अकाउंट्स पर छूट 15 प्रतिशत है.

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा में एक साल में 12 बार लॉकर विजिट फ्री हैं. इसके बाद 100 रुपये प्रति विजिट का चार्ज देना होगा. बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर के अलग-अलग क्लास निर्धारित हैं. उन क्लास और क्लास के हिसाब से लॉकर किराए की डिटेल इस तरह है-





क्लास A: ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों में 900 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 1500 रुपये+ GST

क्लास B: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 1000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये+ GST

क्लास D: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 1500 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 2800 रुपये+ GST

क्लास C: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 1700 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 3000 रुपये+ GST

क्लास E/H-1: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 2200 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 4000 रुपये+ GST

क्लास G, F व H: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 5500 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 7000 रुपये+ GST

क्लास L1 व L: ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 8000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 10000 रुपये+ GST





बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 साल का लॉकर किराया एडवांस में देने पर आम ग्राहक को 10 प्रतिशत छूट है. वहीं प्रीमियम करंट अकाउंट और प्रीमियम करंट अकाउंट प्रिविलेज ग्राहकों द्वारा 3 साल या इससे ज्यादा वक्त का लॉकर किराया एडवांस में देने पर छूट 20 प्रतिशत है.

पंजाब नेशनल बैंक

रजिस्ट्रेशन चार्ज: PNB में लॉकर के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में 200 रुपये और शहरी व मेट्रो क्षेत्र में 500 रुपये है.





बैंक में लॉकर फैसिलिटी का मिनिमम पीरियड 1 साल है. एक साल के अंदर अगर कोई लॉकर सरेंडर करता है, तो उसे साल की बाकी बची पूरी तिमाहियों का किराया रिफंड कर दिया जाएगा. अगर कोई 5 साल पूरे होने के पहले लॉकर सरेंडर करता है तो नॉर्मल लॉकर रेट पर चार्जेस काटकर बाकी का अमाउंट वापस कर दिया जाएगा, हालांकि जीएसटी रिफंड नहीं होगा. पंजाब नेशनल बैंक में साल में 15 बार लॉकर विजिट फ्री हैं. उसके बाद 100 रुपये प्रति विजिट का चार्ज लगता है.

सालाना लॉकर किराया

स्मॉल साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 1250 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये+ GST

मीडियम साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 2500 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 3500 रुपये+ GST

लार्ज साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 3000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 5500 रुपये+ GST

वेरी लार्ज साइज: अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 6000 रुपये+ GST, मेट्रो व शहरी क्षेत्र में 8000 रुपये+ GST

एक्स्ट्रा लार्ज साइज: अर्धशहरी, ग्रामीण, मेट्रो व शहरी क्षेत्र सभी में 10000 रुपये+ GST





PNB में एडवांस्ड लॉकर किराए पर छूट भी है. स्टाफ के लिए यह छूट 75 प्रतिशत है.