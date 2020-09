20 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 20 सितंबर वर्ष का 263 वाँ (लीप वर्ष में यह 264 वाँ) दिन है। साल में अभी और 102 दिन शेष हैं। 20 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1995 - संयुक्त राज्य महासभा का 50वाँ अधिवेशन प्रारम्भ।

1999 - रईसा गोर्बाच्योव का निधन।

2000 - क्लिंटन दम्पत्ति 'व्हाइट वाटर कांड' के आरोपों से मुक्त।

2001 - अमेरिका ने 150 लड़ाकू विमान खाड़ी में उतारे।

2003 - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस्रायल से यासिर अराफ़ात की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

2004 - इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान।

2006 - ब्रिटेन के रॉयल बॉटैनिक गार्डन्स के वैज्ञानिकों को 200 वर्ष पुराने बीज उगाने में कामयाबी मिली। बहरीन में विश्व कन्नड़ संस्कृति सम्मेलन का आयोजन। 15 वर्ष बाद ब्रूसेल्स में भारत महोत्सव का आयोजन पुन: प्रारम्भ।

2007 - फ़्राँस की सबसे वृद्ध महिला सिमोन कैपोन की 113 की अवस्‍था में मृत्‍यु हो गई।

2009 - मराठी फ़िल्म 'हरिशचन्द्राची फैक्ट्री' को आस्कर अवार्ड्स की विदेशी फ़िल्म कैटिगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया।

2012 - भारत की राजभाषा हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बहुभाषी भारत के हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है। 20 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1897 - नाना साहब परुलेकर - मराठी पत्रकार।

1911 - श्रीराम शर्मा आचार्य - भारतीय आध्यात्मिक नेता।

1942 - राजिंदर गोयल - भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने क्रिकेट में एक गेंदबाज़ के रूप में अपनी ख़ास पहचान बनाई।

1948 - महेश भट्ट- प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता निर्देशक।

1924 - ए. नागेश्वर राव - तेलुगु फ़िल्म अभिनेता और फ़िल्म निर्माता।

1973 - कैलाश चौधरी - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1547 - फ़ैज़ी - मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फ़ारसी का प्रसिद्ध कवि था। 20 सितंबर को हुए निधन 1927 - मोहम्मद बरकतउल्ला - भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे।

1928 - नारायण गुरु - भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे।

1933 - एनी बेसेंट- भारत में होमरुल लीग की संस्थापिका।

1942 - कनकलता बरुआ- भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी।

1999 - राजकुमारी- तमिल सिनेमा की स्वप्न सुंदरी नाम से विख्यात अभिनेत्री। उनकी फ़िल्म हरिदास 114 सप्ताह तक चेन्नई के सिनेमाघर में चलती रही थी।

2017 - शकीला - हिन्दी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं।

2009 - प्रभा खेतान - हिन्दी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवयित्री तथा नारीवादी चिंतक तथा समाज सेविका। 20 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव रेलवे सुरक्षा बल

राष्ट्रीय हिन्दी दिवस (सप्ताह)

