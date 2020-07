एसपी ने मुस्तैदी परखने के लिए भेष बदलकर तोड़ा लॉकडाउन, रोकने वाले पुलिसकर्मियों को दिया इनाम

सुल्तानपुर (उप्र), सुल्तानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने सप्ताहांत पर घोषित लॉकडाउन के दौरान अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों की मुस्तैदी जांचने के लिए भेष बदल कर एक बैरियर लांघने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने से खुश हुए एसपी ने बदले में उन्हें मुस्तैद रहने का इनाम दिया। प्रतीकात्मक चित्र (फोटो साभार: shutterstock) पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने रविवार को बताया कि शनिवार की शाम लगभग साढ़े छह बजे बंदी के दौरान पुलिस की मुस्तैदी परखने के लिए उन्होंने अपना भेष बदलकर कोतवाली नगर क्षेत्र के डाकघर चौराहे पर लगे बैरियर को लांघने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने रोका, तो वह आगे निकलने लगे।

उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। इतने में उन्होंने अपने चेहरे से गमछा हटा दिया। अपने अधीक्षक को इस भेष में देखकर सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। तुरंत ही पुलिस अधीक्षक के पीआरओ, गनर भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में कामयाब सभी आठ पुलिस कर्मियों को तत्काल 2,100 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।

