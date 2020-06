गुजरात स्थित fotonVR कक्षा पांच और दस के बीच विज्ञान विषयों के लिए वर्चुअल रियलिटी सामग्री विकसित कर रहा है। इसमें अब तक छह स्कूल के साथ 2,000 से अधिक छात्र हैं। FotonVR में संस्थापक टीम

आज शिक्षण को अधिक संवादात्मक, मज़ेदार और रोमांचक बनाने के लिए शैक्षिक संस्थान प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल उपकरणों के युग में प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए बेहतर सीखने को सक्षम करने का अवसर देती है और शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी (वीआर) को सक्षम करना इस दिशा में अगला कदम है।

यहां तक कि जब विज्ञान विषयों की बात आती है, तब भी शिक्षण सिर्फ पाठ्यपुस्तकों और प्रयोगशालाओं के दौरे तक सीमित नहीं होना चाहिए। छात्रों को न केवल किताबें पढ़ने के लिए सक्षम करना महत्वपूर्ण है, बल्कि जरूरी है कि वे इसके साथ इंटेरैक्ट भी करें।

बच्चों को मौलिक अवधारणाओं बेहतर तरीके से समझने में मदद करने के लिए, चार दोस्तों - विजय ठक्कर, मयूर पटेल, मेहुल पटेल और धवल सोनपाल ने दिसंबर 2017 में एक एडटेक स्टार्टअप fotonVR की शुरुआत की।

गुजरात के मेहसाणा जिले में गणपत विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन केंद्र पर स्थित fotonVR आभासी दुनिया में व्यावहारिक प्रयोगों की सुविधा देता है। शिक्षा स्टार्टअप में वीआर 360 डिग्री के वातावरण और 3डी में विज्ञान गतिविधियों की व्याख्या करता है। यह न केवल विषयों में छात्र की रुचि बढ़ाता है, बल्कि सीखने में उनकी रचनात्मकता को भी जोड़ता है।

स्टार्टअप ने हाल ही में ई-गवर्नेंस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पुरस्कार जीता है और 2018 में राज्य के सीएम द्वारा गुजरात के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप से सम्मानित किया गया है। अब तक की कहानी विजय, सह-संस्थापक और व्यवसाय के वीपी कहते हैं, "गणपत विश्वविद्यालय में 12,000 से अधिक छात्र और 400 शिक्षक हैं। उनके आस-पास होने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पाद कैसा दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लगभग तुरंत ही समीक्षा या सर्वेक्षण प्राप्त कर सकते हैं।"

विजय एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं और पहले एक एडटेक स्टार्टअप कछुआ की सह-स्थापना कर चुके हैं। उनके भाई, धवल, वाणिज्य स्नातक हैं। वित्त और लागत प्रबंधन में मजबूत कौशल के साथ वह सह-संस्थापक और वित्त के वीपी के रूप में fotonVR में शामिल हो गए।

विजय के दोस्त मयूर और उनके भाई मेहुल दोनों एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे। मयूर ने कछुआ के साथ अपने करियर की शुरुआत की और वर्तमान में fotonVR में सह-संस्थापक और संचालन के VP के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेहुल प्रौद्योगिकी के वीपी हैं। वह fotonVR के सभी तकनीकी विकास का प्रबंधन करते हैं।

FotonVR टीम

सह-संस्थापकों के अलावा fotonVR में 50 से अधिक सदस्यों की एक टीम है। स्टार्टअप में व्यावसायिक विकास टीम के साथ विषय विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, एनिमेटर, 3 डी ऑब्जेक्ट डिजाइनर, प्रोग्रामर और मार्केट रिसर्च विशेषज्ञों का एक संयोजन है। यह कैसे काम करता है? स्टार्टअप वीआर क्लासरूम और लैब प्रदान करता है और छात्रों के लिए व्यक्तिगत किट भी बनाता है।

FotonVR की टीम में सामग्री डिजाइनर विज्ञान गतिविधियों के लिए कहानी का मसौदा तैयार करते हैं, तकनीकी टीम तब कहानी के लिए आभासी दुनिया और वस्तुओं को डिजाइन करती है। 3D डिज़ाइनर टीम एनिमेशन बनाती है और उन्हें परीक्षण टीम के लिए तैयार करती है। एक बार परीक्षण करने के बाद, सामग्री उपयोग के लिए तैयार है। fotonVR कक्षा पाँच से दस तक और आईसीएसई और एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करने वाले स्कूलों के लिए विज्ञान विषयों के लिए सामग्री प्रदान करता है। स्कूलों के लिए fotonVR एक टर्न-की समाधान प्रदान करता है जिसमें हार्डवेयर, कक्षा की स्थापना, सॉफ्टवेयर, सामग्री और शिक्षकों को प्रशिक्षण शामिल है। शिक्षकों के लिए सामग्री, किट और प्रशिक्षण के साथ-साथ कक्षा की स्थापना की लागत प्रति कक्षा 6 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के बीच होती है। एक बार सेटअप हो जाने के बाद, fotonVR वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच शुल्क लेता है।

इसी तरह एक एकल छात्र के लिए माता-पिता अपनी वेबसाइट पर सामग्री के साथ वीआर डिवाइस के लिए एक ऑर्डर दे सकते हैं। व्यक्तिगत किटों के लिए मूल्य निर्धारण 50,000 रुपये से शुरू होता है, जिसमें डिवाइस के लिए 30,000 रुपये और सामग्री के लिए 20,000 रुपये शामिल हैं।

स्टार्टअप ने कहा कि उसने पिछले महीने व्यक्तिगत किट लॉन्च की है और उसके पास पहले से ही इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या है। नंबर गेम वर्तमान में fotonVR में छह स्कूलों- गुजरात में चार और कर्नाटक में दो के साथ 2,000 से अधिक छात्र हैं। विजय के अनुसार सरकारी और स्व-वित्तपोषित स्कूल इसके उत्पाद में रुचि ले रहे हैं।

विजय ने कहा, ''हमने जटिल विज्ञान विषयों को सरल बनाते हुए 500 से अधिक गतिविधियां बनाई हैं।"

fotonVR कक्षा के अंदर छात्र

fotonVR ने पिछले साल राजस्व में लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई की और अब अधिक स्कूलों तक पहुंचने और मार्केटिंग में अधिक निवेश करके 36 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। स्टार्टअप को गणपत बिजनोवेशन से 1 करोड़ रुपये की सीड फंडिंग मिली है और जल्द ही प्री-सीरीज ए राउंड बढ़ाने की योजना है।

विजय कहते हैं, “हमने एक बार एक ‘मूक-बधिर’ स्कूल का दौरा किया ताकि उन्हें आभासी वास्तविकता के माध्यम से सीखने का अवसर मिले। छात्रों ने वस्तुओं को छूने और अवधारणाओं का आनंद लेने की कोशिश की। एक शिक्षक ने बाद में हमें बताया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण इन छात्रों को औद्योगिक यात्राओं के लिए नहीं ले जाया जा सकता है। इसके बाद हमने महसूस किया कि हमने केवल एक उत्पाद नहीं बनाया है, बल्कि हमने मूल्य बनाए हैं।” एडटेक मार्केट 'भारत में ऑनलाइन शिक्षा: 2021', भारत में Google और केपीएमजी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश का ऑनलाइन शिक्षा बाजार 2021 तक 196 बिलियन डॉलर और लगभग 96 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक बढ़ने के लिए तैयार है। वास्तव में प्राथमिक और माध्यमिक पूरक 2021 तक शिक्षा सबसे बड़ी श्रेणी होगी और यह 773 मिलियन डॉलर, 60 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ेगा। क्लास वीआर, एमईएल केमिस्ट्री और गूगल एक्सपेडिशन्स जैसे खिलाड़ी स्कूल सिलेबस के साथ संरेखित सामग्री प्रदान करते हैं, जो आठ से 15 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए विज्ञान गतिविधियों को कवर करते हैं। हालांकि स्टार्टअप के अनुसार, जो इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग बनाता है वो इसकी 360 डिग्री छवियां, वीडियो सामग्री और चित्र हैं।

विजय कहते हैं, "हम 3 डी एनिमेटेड वॉक-इन-इंटरेक्टिव गतिविधियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से जो एक वास्तविक वातावरण की भावना देते हैं।"

चूंकि fotonVR के ग्राहक भौतिक विद्यालय हैं, इसलिए वे कोरोनवायरस वायरस की शुरुआत से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें स्कूल बंद हैं और वे अभी निवेश नहीं करना चाहते हैं। हालांकि व्यक्तिगत किट की मांग बढ़ गई है और स्टार्टअप उस स्ट्रीम में बिक्री करने की उम्मीद कर रहा है। इसके अतिरिक्त, fotonVR ने 40 देशों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह पहले से ही थाईलैंड में शैक्षिक कंपनियों के साथ करार कर चुका है।

