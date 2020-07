IIT के इन पूर्व छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट को बना दिया मुनाफे वाला ग्लोबल एडटेक स्टार्टअप

2018 में स्थापित स्टेमपीडिया एक एडटेक स्टार्टअप है जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि STEM (साइंस, टेक्नालजी, इंजीनियरिंग और मैथ) शिक्षा हर छात्र के लिए सुलभ हो। स्टेमपीडिया टीम

आज दुनिया भर के छात्र कोरोनावायरस महामारी के बीच अपनी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल तरीकों पर निर्भर हो गए हैं। इस बदलाव ने एडटेक स्टार्टअप्स के लिए अवसरों के कई द्वार खोल दिए हैं, उनमें से इसी ई-लर्निंग की लहर की सवारी करने वाला अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप स्टेमपीडिया भी है।

इस महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा का लाभ उठाने के लिए, स्टेमपीडिया ने जून में एक नई पेशकश की, जिसका नाम पिक्टोब्लॉक्स AI है, जो बच्चों को एक इंटरैक्टिव और आसान तरीके से अपने एआई ऐप विकसित करने की सुविधा देता है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चे प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं और आकर्षक प्रोजेक्ट्स और एप्लिकेशन बना सकते हैं, जिसमें फेस रिकग्निशन-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, जेस्चर-नियंत्रित रोबोट और गेम्स, एआई-आधारित लोगो क्विज और बहुत कुछ शामिल है।

स्टेमपीडिया के सह-संस्थापक अभिषेक शर्मा ने कहा, "पिक्टोब्लॉक्स AI मूल रूप से एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो बच्चों को 21वीं सदी के उनके घरों में सुरक्षित रहकर महत्वपूर्ण कौशल सीखने और भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।" पिक्टोब्लॉक्स AI में लाइव ट्यूटर वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी हैं। अभिषेक बताते हैं कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा AI जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल INDIAai द्वारा इसके ऑनलाइन AI पाठ्यक्रमों में से एक को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वह कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भविष्य के प्रमुख चालकों में से एक है, जैसे कि फेस डिटेक्शन सिस्टम, सेल्फ-ड्राइविंग कार और वर्चुअल असिस्टेंट हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं।

अभिषेक बताते हैं, “परिणामस्वरूप, यह समझना 21 वीं सदी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। उसी के प्रकाश में हमने एक सरल एआई-सक्षम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, पिक्टोब्लॉक्स एआई विकसित किया है, जो बच्चों को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के माध्यम से एक आकर्षक तरीके से कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अवधारणाओं को सीखने में मदद करता है।”

IIT कानपुर के पूर्व छात्र- अभिषेक, ध्रुपल आर शाह, और पंकज कुमार वर्मा द्वारा शुरू किया गया, स्टेमपीडिया एक एडटेक स्टार्टअप है जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि STEM (साइंस, टेक्नालजी, इंजीनियरिंग और मैथ) शिक्षा अधिक से अधिक जागरूकता के माध्यम से प्रत्येक छात्र के लिए सुलभ हो। इसके अन्य शिक्षा उत्पादों में प्रोजेक्ट-मेकिंग किट, प्रोग्रामिंग ऐप्स, कई प्रकार के सीखने के विकल्प और STEM प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। स्टेमपीडिया से पहले अभिषेक, ध्रुपाल, और पंकज ने एक साथ पढ़ाई की और विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने में काफी समय बिताया। तकनीकी परियोजनाओं पर काम करते समय तीनों ने महसूस किया कि ई-लर्निंग तकनीक सुलभ नहीं है और 2015 के अंत में उन्होंने टेक्नालजी गैप को भरने का फैसला किया और अपने पहले उत्पाद 'एवाइव' पर काम करना शुरू कर दिया।

2016 के मध्य में एक लोकप्रिय क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म Indiegogo पर एक वैश्विक दर्शकों के लिए एवाइव लॉन्च किया गया था। अभिषेक बताते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उद्भव पहला सफल अंतर्राष्ट्रीय क्राउडफंडिंग अभियान था। उन्होंने कहा कि परियोजना ने बिना किसी मार्केटिंग बजट के एक बड़ी सफलता को चिह्नित किया और दो महीनों के भीतर 30 से अधिक देशों से प्री-ऑर्डर प्राप्त किए। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के तुरंत बाद, संस्थापक अहमदाबाद में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्हें आईआईएम अहमदाबाद द्वारा CIIE में जोड़ा गया। अभिषेक याद करते हैं, “सफल होने के बावजूद, बाजार अनुसंधान और उपभोक्ता प्रतिक्रिया ने हमें दो प्रमुख निर्णयों के लिए पुनर्निर्देशित किया- पहला, हमें एक हार्डवेयर-केवल कंपनी नहीं होना चाहिए और एक पूर्ण सीखने वाला इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए। दूसरा, स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत बड़े बाजार हैं और हमें अपना ध्यान उस सेगमेंट में शिफ्ट करना चाहिए।” इसके बाद से टीम ने एक संपूर्ण अनुभवात्मक इकोसिस्टम विकसित करना शुरू किया, जहां बच्चे किट, सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, शिक्षण सामग्री, कक्षाएं और कई अन्य चीजें जैसे कि AI, रोबोटिक्स, IoT, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ सीख सकते हैं।

अभिषेक बताते हैं, “ऑफरिंग में DIY प्रोजेक्ट-मेकिंग किट, एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट-इंटरैक्शन एप्लिकेशन, कई प्रकार के सीखने के विकल्प और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं जो अनुभवात्मक सीखने के साथ इनोवेशन, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं और इस तरह 2018 के मध्य में स्टेमपीडिया अस्तित्व में आया।” विकास अभिषेक बताते हैं कि स्टेमपीडिया ने अपने लॉन्च के बाद से कई तरह के ग्राहकों, जैसे स्कूलों, शिक्षकों और माता-पिता की अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ सेवा की है और इसने 40 से अधिक देशों में 100,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया है। पिछले दो वर्षों में हमारी टॉपलाइन 10 गुना बढ़ गई है और हम भारत में अटल टिंकरिंग लैब्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसी सरकार की पहल के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं।

स्टेमपीडिया ने दुनिया भर में 100,000 से अधिक छात्रों, विदेशों में 50 से अधिक STEM शिक्षा व्यवसायों, भारत में 150 अटल टिंकरिंग लैब्स, लगभग 250 स्कूलों के साथ-साथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आदि में सेवा की है।

अभिषेक का दावा है, "स्टेमपीडिया की शैक्षिक किट, सीखने के संसाधन, शिक्षक और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम को वैश्विक स्वाद के लिए डिज़ाइन किया गया है।" इस वर्ष की शुरुआत में, स्टेमपीडिया लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (सीईएस) 2020 में इंडिया टेक पार्क में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सात स्टार्टअप्स में से एक था। बाजार और प्रतियोगिता जहां कई क्षेत्रों में एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और दूसरी ओर COVID-19 के कारण फंड जुटाने में समस्या आ रही है, एडटेक इस दौरान संपन्न हो रहा है। RedSeer और Omidyar Network India की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि एडटेक यूजर्स (पेड और फ्री यूनिक यूजर्स दोनों) में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें 2019 से 2020 में यूजर बेस दोगुना होकर 45 मिलियन से 90 मिलियन हो गया है। खर्च किए गए समय में 50 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई है, जो 60 मिनट से 90 मिनट तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कक्षा I से XII तक की ऑनलाइन शिक्षा पेशकश 2022 तक 6.3 गुना बढ़ने का अनुमान है, जिससे 1.7 बिलियन का बाजार बनने की उम्मीद है।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया के निवेश निदेशक नमिता डालमिया ने कहा, “लॉकडाउन ने बढ़ते एडटेक स्पेस के लिए बड़े पैमाने पर टेलविंड प्रदान किए हैं। एडटेक ऑफरिंग ने देश भर के लाखों छात्रों को घर से अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद की है। ये समाधान छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहतर, अधिक सुविधाजनक और किफायती विकल्प हैं। ” उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने बी2बी स्पेस में भी विकास को गति दी है, जहां पहले के स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर आक्रामक रूप से तकनीक आधारित समाधान अपना रहे थे।

जबकि भारत में BYJU's की तरह एडटेक यूनीकॉर्न मौजूद हैं, STEMpedia विशेष रूप से भारत में WitBlox, Avishkaar, SP Robotic Works और Tinkerly और Spherom Wonder वर्कशॉप, Makeblock और लेगो माइंडस्टॉर्म से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है। बिजनेस मॉडल, फंडिंग और योजनाएं अभिषेक बताते हैं कि स्टेमपीडिया ने पहले दिन से सकारात्मक इकाई अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया है। 2017 तक यह पूंजी के स्रोत के रूप में प्री-ऑर्डर पर निर्भर था और 2018 में इसने अपने आरएंडडी और सामग्री निर्माण टीमों का विस्तार करने के लिए अपने मैनुफेक्चुरिंग पार्टनर पीसीबी पावर मार्केट से एक रणनीतिक सीड राउंड उठाया था।

अभिषेक बताते हैं, "तब से स्टेमपीडिया का राजस्व अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।"

इस बीच स्टार्टअप को भारत में अमेरिकी दूतावास के स्टार्टअप नेक्सस, IIM-अहमदाबाद के CIIE, गुजरात सरकार के उद्योग आयुक्तालय, यूके में भारतीय उच्चायोग के TechXchange, PCB पावर मार्केट और मोटवानी जडेजा फाउंडेशन जैसे संगठनों से लगातार रणनीतिक समर्थन मिला।

पैमाने के संदर्भ में, स्टेमपीडिया ने अब तक AI, रोबोटिक्स, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिकल कंप्यूटिंग और बच्चों के लिए कोडिंग जैसे उभरते STEM क्षेत्रों के भीतर विस्तार किया है। कंपनी अब अपनी टीम का विस्तार करने और अन्य लोगों के साथ पुन: उपयोग करने योग्य एआई किट जैसे नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के प्री-सीरीज़ ए फंडिंग दौर की प्रतीक्षा कर रही है।

अभिषेक बताते हैं, "आने वाले वर्षों में, स्टेमपीडिया विभिन्न भौगोलिक और राजस्व धाराओं में क्षैतिज विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा और 2024 तक हम टॉपलाइन में 20 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं।"

