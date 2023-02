Stock Market: अडानी एंटरप्राइजेस 6% गिरा; अडानी ग्रुप का m-cap घटकर 100 अरब डॉलर से नीचे

शेयर बाजार (Stock Markets) में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सुबह बढ़त देखने को मिली लेकिन अंत में यह बढ़त कायम नहीं रह पाई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र है, जब शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए हैं. इसके पीछे प्रमुख फैक्टर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका रही. तेल व गैस और बैंकिंग शेयरों में गिरावट के चलते बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई. BSE Sensex 311.03 अंक गिरकर 60,691.54 पर बंद हुआ है. सुबह यह 61,112.84 पर खुला था और पूरे दिन में सेंसेक्स ने 61,290.19 का उच्च स्तर छुआ. रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मारुति और कोटक बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली दबाव के चलते सेंसेक्स ने 60,607.02 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स के शेयरों में मारुति, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले और ICICI बैंक प्रमुख रूप से टूटे. HDFC और मारुति सबसे ज्यादा 1.33 प्रतिशत गिरकर बंद हुए हैं. दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारती एयरटेल में बढ़त रही. अल्ट्राटेक सीमेंट 1.75 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है..

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 99.60 अंक गिरकर 17,844.60 पर बंद हुआ है. निफ्टी के 30 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 20 शेयर बढ़े. एनएसई पर ऑटो व आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं. निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए हैं. निफ्टी पर डिविसलैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिन्द्रा, पावरग्रिड और हिंडाल्को टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीपीसीएल और यूपीएल टॉप लूजर्स रहे.

अडानी की कंपनियों का हाल

जहां तक अडानी ग्रुप की कंपनियों की बात है तो आज तीन कंपनियों में 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा है. ये तीन कंपनियां हैं- Adani Transmission, Adani Green Energy और Adani Total Gas. इन तीनों कंपनियों के शेयर 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए हैं. ADANI ENTERPRISES 6.37 प्रतिशत तक और Adani Wilmar 2.38 प्रतिशत तक टूटा है. इसी तरह अंबुजा सीमेंट 1 प्रतिशत तक और एनडीटीवी करीब 4 प्रतिशत तक टूटा है. ADANI PORTS और ACC LTD तकरीबन फ्लैट रहे हैं. वहीं ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत चढ़ा है.

शेयरों में लगातार बिकवाली दबाव से गौतम अडानी के अडानी ग्रुप का मार्केट कैप घटकर 100 अरब डॉलर से नीचे आ चुका है. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ग्रुप का मार्केट कैप 135 अरब डॉलर से ज्यादा घट चुका है. गौतम अडानी की नेटवर्थ घटकर 50 अरब डॉलर से कम हो चुकी है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 25वें स्थान पर खिसक चुके हैं.

और कौन से शेयर रहे लाइमलाइट में

Sumitomo Chemical India Ltd का शेयर 11 प्रतिशत, Star Health and Allied Insurance Company Ltd का शेयर 11 प्रतिशत तक, EKI Energy Services Ltd का शेयर 10 प्रतिशत तक चढ़ा है. Zomato का शेयर करीब 6 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर SHILPA MEDICARE LTD 8.42 प्रतिशत तक, CIPLA LTD 6 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुए हैं.

वैश्विक बाजारों की चाल कैसी रही?

एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुए हैं. यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मिलेजुले रुख के साथ बंद हुए. ध्यान देने वाली बात है कि बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक की डिटेल जारी होने वाली हैं. महंगाई को देखते हुए फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के मामले में सख्त बने रहने का अनुमान है. जहां तक क्रूड की बात है तो अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.95 प्रतिशत चढ़कर 83.79 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. भारतीय करेंसी रुपये की बात करें तो यह डॉलर की तुलना में 9 पैसे की बढ़त के साथ 82.73 (अस्थायी) पर बंद हुआ है.