सेंसेक्स की तेजी पर लगा ब्रेक, 335 अंक टूटकर बंद; Vodafone Idea 20% चढ़ा

मेटल और बिजली शेयरों में भारी बिकवाली से BSE Sensex सोमवार को 335 अंक टूटकर बंद हुआ. इसी के साथ सेंसेक्स में पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की पूंजी निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट से भी घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव पड़ा. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स दिन के दौरान एक समय करीब 500 अंक लुढ़क गया था. बाद में इसमें कुछ सुधार आया और अंत में यह 334.98 अंकों की गिरावट के साथ 60,506.90 पर बंद हुआ.

पूरे दिन में सेंसेक्स ने 60,847.21 का उच्च स्तर और 60,345.61 का निम्न स्तर छुआ. सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील सबसे ज्यादा 2.08 प्रतिशत नुकसान में रहा. उसके बाद कोटक बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा मोटर्स का स्थान रहा. दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और ITC प्रमुख रूप से लाभ में रहे. सबसे ज्यादा 2.58 प्रतिशत की तेजी इंडसइंड बैंक के शेयरों में रही.

Nifty50 का हाल

पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89.45 अंकों की गिरावट के साथ 17,764.60 पर बंद हुआ. NSE पर अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, BPCL, अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर डिविस लैब, JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील और इन्फोसिस टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेज में गिरावट और तेजी का मिलाजुला रुख रहा.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

वोडाफोन आइडिया का शेयर 20.44 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. इस उछाल की वजह यह है कि सरकार ने कर्ज में डूबी Vodafone Idea के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है. कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है. इसके अलावा Procter & Gamble Health Ltd का शेयर 14 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर Privi Speciality Chemicals Ltd का शेयर 7 प्रतिशत और ENGINEERS INDIA LTD का शेयर 6.46 प्रतिशत तक गिरा है.

गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर

अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की बात करें तो अडानी पोर्ट्स, ACC Ltd., अंबुजा सीमेंट को छोड़कर समूह की बाकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है. ADANI ENTERPRISES LTD 2 प्रतिशत तक, Adani Transmission Ltd 10 प्रतिशत गिरे हैं. ADANI POWER LTD, Adani Green Energy Ltd, Adani Total Gas Ltd और Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत गिरे हैं. वहीं ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 9.46 प्रतिशत तक चढ़ा है. अडानी समूह ने कहा है कि वह गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिये 111.4 करोड़ डॉलर का भुगतान समय से पहले करेगा. उसके बाद कंपनी का शेयर चढ़ा.

वैश्विक बाजारों में कैसा रहा रुख

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में, जबकि जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नुकसान में रहे थे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत चढ़कर 80.01 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 932.44 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.