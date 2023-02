शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन चढ़े, इन दो कंपनियों में 12% की आई तेजी

कारोबार के अंतिम समय में उतार-चढ़ाव से घरेलू शेयर बाजार (Stock Market) में हल्की बढ़त रही और BSE Sensex 44 अंकों के लाभ के साथ बंद हुआ. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 44.42 अंकों के लाभ के साथ 61,319.51 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 407.16 अंक तक उछल गया था. वैश्विक बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजार पर दिखा.

IT कंपनियों के अलावा, विंडफॉल टैक्स में कटौती से ऑयल एक्सप्लोरेशन और उत्पादन कंपनियां भी लाभ में रहीं. सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है. डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. एटीएफ के निर्यात पर कर को छह रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.

सेंसेक्स पर कौन से शेयर चमके

सेंसक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा 5.58 प्रतिशत के लाभ में रहा. इसके अलावा नेस्ले इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट्स, विप्रो और बजाज फिनसर्व भी लाभ में रहे. दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस शामिल हैं.

Nifty50 के टॉप गेनर्स व लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक बढ़कर 18,035.85 अंक पर बंद हुआ. एनएसई पर ओएनजीसी, टेक महिन्द्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, डिविस लैब, नेस्ले इंडिया टॉप गेनर्स रहे. वहीं बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, आयशर मोटर्स और एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में गिरावट और तेजी का मिलाजुला रुख देखने को मिला है. निफ्टी आईटी 1.62 प्रतिशत चढ़ा है.

अडानी ग्रुप की कंपनियों का हाल

गुरुवार को ADANI ENTERPRISES LTD में 1 प्रतिशत, ADANI PORTS में 1.5 प्रतिशत, ADANI POWER में 5, Adani Wilmar में 5 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट में लगभग 1 प्रतिशत और एनडीटीवी में 5 प्रतिशत की तेजी आई है. दूसरी ओर Adani Transmission 5 प्रतिशत, Adani Green Energy 0.69 प्रतिशत, Adani Total Gas 5 प्रतिशत, एसीसी 0.67 प्रतिशत ​की गिरावट के साथ बंद हुआ है.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

Bharat Dynamics Ltd का शेयर 12.6 प्रतिशत तक उछलकर बंद हुआ है. इसी तरह SPICEJET LTD लगभग 12 प्रतिशत और Agi Greenpac Ltd 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ है. दूसरी ओर EKI Energy Services Ltd 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था. अमेरिकी बाजार बुधवार को लाभ में रहे थे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.08 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बुधवार को 432.15 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.