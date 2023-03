सेंसेक्स 346 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 17000 के पार; Adani Enterprises 9% तक चढ़ा

हाइलाइट्स सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल 4 के शेयरों में गिरावट

सेंसेक्स बढ़त के साथ 57,960.09 पर बंद

निफ्टी 129 अंक चढ़कर 17,080.70 पर बंद

वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी कोषों का फ्लो बढ़ने से घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में बुधवार को तेजी का माहौल रहा. सेंसेक्स (BSE Sensex) 346 अंक और निफ्टी 129 अंक की बढ़त लेने में सफल रहे. सेवा, रियल्टी, जिंस एवं वाहन शेयरों में लिवाली का जोर रहने से बाजार में सकारात्मक धारणा को बल मिला. बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 346.37 अंकों की बढ़त के साथ 57,960.09 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 510.48 अंक उछलकर 58,124.20 तक पहुंच गया था.

सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से केवल 4 कंपनियों- भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और एशियन पेंट्स के शेयरों में गिरावट रही. वहीं HCL टेक, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़त लेकर बंद हुए.

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 129 अंक चढ़कर 17,080.70 पर बंद हुआ. एनएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, HCL टेक्नोलॉजीस टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर यूपीएल, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिप्ला टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में तेल व गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं. निफ्टी PSU बैंक सबसे ज्यादा 3.22 प्रतिशत चढ़ा है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

ASTEC LIFESCIENCES LIMITED का शेयर 20 प्रतिशत चढ़ा है और इसमें अपर सर्किट लगा है. इसी तरह SUZLON ENERGY LTD व NBCC (India) Ltd का शेयर 14 प्रतिशत तक, JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD 13 प्रतिशत तक और Cochin Shipyard Ltd का शेयर 11.6 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर Brightcom Group Ltd का शेयर 20 प्रतिशत ​टूटा है और इसमें लोअर सर्किट लगा है. अब यह 13.31 रुपये पर है, जो इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर है. इसी तरह SOUTH INDIAN BANK LTD 13 प्रतिशत तक और Symphony Limited 6 प्रतिशत तक टूटा है.

अडानी की कंपनियों का हाल

बुधवार का दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए अच्छा रहा. ADANI ENTERPRISES LTD का शेयर 9.29 प्रतिशत तक चढ़ गया. इसी तरह ADANI PORTS 7 प्रतिशत, ADANI POWER 5 प्रतिशत, Adani Wilmar 5 प्रतिशत, एनडीटीवी 5 प्रतिशत और AMBUJA CEMENTS 1.5 प्रतिशत तक चढ़े हैं. Adani Transmission और ACC LTD फ्लैट रहे. वहीं Adani Green Energy 4.4 प्रतिशत तक और Adani Total Gas 4.2 प्रतिशत तक टूटे. अडानी कंपनियों में आई तेजी की वजह रही कि Adani Group ने मीडिया में आई उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि ग्रुप अब कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है और कर्ज चुकाने के लिए शेयरों की बिकवाली कर रहा है. साथ ही कंपनी ने The Ken की रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

गौतम अडानी के ग्रुप की ओर से कहा गया है कि The Ken की रिपोर्ट निराधार है, गलत है. दरअसल The Ken की रिपोर्ट में कहा गया कि शेयर-बैक्ड डेट में 2.15 अरब डॉलर के पूर्ण रिपेमेंट के अडानी समूह के दावे के बावजूद, रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि बैंकों ने कोलैटरल के रूप में रखे गए प्रमोटर्स के शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ​रिलीज नहीं किया है. यह दर्शाता है कि ऋण का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड से सफाई मांगी थी. The Ken की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि ग्रुप ने 2.15 अरब डॉलर की मार्जिन लिंक्ड शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग का फुल प्रीपेमेंट पूरा कर लिया है. साथ ही इन सुविधाओं के लिए गिरवी रखे गए सभी संबंधित शेयरों को रिलीज किया जा चुका है.

वैश्विक बाजारों में कैसा रहा रुख

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन के शंघाई कम्पोजिट में गिरावट आई. यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार में मंगलवार को गिरावट रही थी. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78.95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. विदेशी संस्थागत निवेशक एक बार फिर से भारतीय बाजार में पूंजी डालने लगे हैं. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को 1,531.13 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की.