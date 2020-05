क्या आपने भी ट्विटर इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड कर रहे टॉपिक के बारे में सोचा है कि ये आखिर ट्रेंड कर क्यों रहा है? ट्विटर ट्रेंड आज मार्केटिंग का बड़ा हथियार है।

ट्विटर हमेशा चर्चा में रहने वाला और सबसे अधिक लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग सीमित शब्दों में जानकारी और विचार साझा करते हैं। अगर आप ट्विटर भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे टॉपिक पर नज़र जरूर डालते होंगे। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे टॉपिक का मतलब उस विषय के बारे में उस समय अधिक लोग एक साथ चर्चा कर रहे होते हैं।

कई बार किसी भी इवेंट (घटना) के होने के फौरन बाद ही वो टॉपिक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है। बिजनेस या प्रॉडक्ट को प्रमोट करने के लिए ट्विटर का ट्रेंडिंग फीचर काफी मदद करता है, लेकिन ये सब होता कैसे है? कैसे कोई टॉपिक अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है? इससे फायदा क्या होता है? इन सब बातों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं- क्या है ये ट्विटर ट्रेंड? ट्विटर ट्रेंड्स को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब ट्विटर कई लोग एक साथ एक ही समय पर किसी एक विषय के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं या उसमें इंगेज हो जाते हैं तो ट्विटर उस टॉपिक को ट्रेंड मान लेता है और दायें तरफ बने ट्रेंडिंग चार्ट में उसे दिखाना शुरू कर देता है।

ट्विटर ट्रेंड को देखकर लोग समझ सकते हैं कि इस समय किस चीज़ पर अधिक बात हो रही है, या इस बात पर भी दिलचस्पी ले सकते हैं कि ये टॉपिक आखिर ट्रेंड क्यों कर रहा है। ब्रांड्स को ट्रेंड से काफी फायदा मिलता है, क्योंकि लोग सक्रिय तौर पर ट्रेंड कर रहे टॉपिक के बारे में जानकारी जुटाते हैं और इससे उस ब्रांड की रीकॉल वैल्यू में भी इजाफा होता है। ये काम कैसे करता है? ट्विटर और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स किसी भी चीज को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए खास तरह की एल्गोरिथ्म्स का उपयोग करती हैं। ये एल्गोरिथ्म समय के साथ बदलती भी रहती हैं, जिसकी वजह से ये पक्का होता है कि ट्रेंड कर रहे टॉपिक पर लोग वाकई में बात कर रहे हैं या इसके लिए किसी रोबोट या सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लिया गया है।

Also Read मिलें लूडो किंग बनाने वाले इस शख्स से, जानें इस गेम के पीछे की पूरी कहानी

आज जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको दिख रहे हैं उनमें भी आपके इन्टरेस्ट, लोकेशन और आप जिन्हे ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं उन्हे ध्यान में रखा जाता है, हालांकि आप अन्य लोकेशन के अनुसार भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे टॉपिक देख सकते हैं। संबन्धित टॉपिक पर जितने अधिक ट्वीट्स किए गए हैं ट्विटर की एल्गोरिथ्म उसी हिसाब से यह तय करती है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। ये # (हैशटैग) क्या है? हैशटैग साइन (#) का उपयोग करके यह सुनिचित किया जाता है कि एक निश्चित शब्द (कीवर्ड) खास बना रहे, जिससे लोगों को यह आसानी से समझ में आ सके कि किस संबंध में चर्चा हो रही है। हैशटैग के जरिये ट्विटर भी लोगों को आसानी से उस टॉपिक को फॉलो करने की सहूलियत उपलब्ध कराता है। कोई टॉपिक ट्रेंड कैसे कराया जाए? ट्विटर अपनी ट्रेंडिंग एल्गो में लगातार बदलाव कर उसे बेहतर बनाता रहता है और ये एल्गो समझने के लिए थोड़ी जटिल भी हैं, इसलिए आप बिना इधर-उधर भटके ऑर्गैनिक तरीके से ही आगे बढ़ें तो बेहतर है। अगर आप किसी टॉपिक को ट्रेंड पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सुनिचित करें कि वो टॉपिक अधिक से अधिक लोगों के इन्टरेस्ट में हो। इसी के साथ जो लोग भी ट्विटर पर टॉपिक ट्रेंड करते हैं उनके पास फॉलोवर्स की संख्या भी अधिक होती है। साथ ही आप टॉपिक को ट्रेंड कराने के लिए अन्य लोगों की मदद भी ले सकते हैं जिनके पास अधिक संख्या में फॉलोवर्स हैं, हालांकि ट्विटर ट्रेंड को प्रोमोट भी करता है, लेकिन इसके लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। Also Read फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कर रहा है मुंबई आधारित यह बी2बी फ्लीट प्रबंधन स्टार्टअप

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com