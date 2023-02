वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी (NSE Nifty) सोमवार को भी गिरावट के साथ बंद हुए. यह लगातार सातवां कारोबारी सत्र है, जब दोनों सूचकांक लाल निशान में रहे हैं. पिछले पांच माह में यह लगातार गिरावट का सबसे लंबा दौर है. बीते सात कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2,031 अंक यानी 3.4 प्रतिशत और निफ्टी 643 अंक यानी 4.1 प्रतिशत लुढ़क चुका है.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वाहन और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और विदेशी पूंजी की निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 175.58 अंकों के नुकसान के साथ 59,288.35 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 526.29 अंक तक गिरकर 58,937.64 पर भी आ गया था.

30 में से 17 कंपनियों में गिरावट

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. टाटा स्टील, इन्फोसिस, TCS, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL टेक, एल एंड टी, भारती एयरटेल, विप्रो और बजाज फाइनेंस के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही. टाटा स्टील 3.37 प्रतिशत गिरा है. दूसरी तरफ पावरग्रिड, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई में बढ़त दर्ज की गई. पावर​ग्रिड और ICICI बैंक 2 प्रतिशत चढ़े हैं.

Nifty50 के टॉप लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 73.10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के अंत में यह 17,392.70 पर बंद हुआ. एनएसई पर ICICI बैंक, पावरग्रिड, कोटक महिन्द्रा बैंक, HDFC लाइफ, SBI टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, Bajaj Auto, UPL, टाटा स्टील और इन्फोसिस टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्सेज की बात करें तो उनमें गिरावट और बढ़त का मिलाजुला रुख रहा है. निफ्टी मीडिया 3.89 और निफ्टी मेटल 2.39 प्रतिशत गिरा है. वहीं निफ्टी रियल्टी 2.18 प्रतिशत चढ़ा है.

अडानी की कंपनियों का हाल

गौतम अडानी (Gautam Adani) की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को भी गिरावट देखने को मिली है. भारतीय शेयर बाजार बंद होने के बाद ADANI ENTERPRISES का शेयर करीब 10 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ. वहीं 6 कंपनियों में 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा. ये कंपनियां हैं- ADANI POWER, Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Total Gas, Adani Wilmar और एनडीटीवी. इन 6 कंपनियों के शेयर 5 प्रतिशत टूटकर बंद हुए हैं. इसके अलावा ACC LTD करीब 2 प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट्स 4.5 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है. वहीं ADANI PORTS फ्लैट रहा.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

Macrotech Developers का शेयर 12 प्रतिशत, Olectra Greentech करीब 12 प्रतिशत और Rhi Magnesita India का शेयर करीब 8 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. वहीं UFLEX LTD 17 प्रतिशत, JINDAL SAW LTD 7.5 प्रतिशत और JINDAL POLY FILMS 7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए हैं.

वैश्विक बाजारों की स्थिति

एशिया के अन्य बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी, जापान के निक्केई, चीन के शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट रही. हालांकि, यूरोप के बाजार दोपहर के कारोबार में बढ़त में थे. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे. कहा जा रहा है कि अमेरिका में आए निजी खपत व्यय के आंकड़ों से ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि का सिलसिला जारी रहने की आशंका बढ़ने का असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.35 प्रतिशत चढ़कर 83.41 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 1,470.34 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी.