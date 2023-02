घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पेट्रोलियम एवं चुनिंदा बैंक शेयरों में लिवाली से BSE Sensex 243 अंक के लाभ में रहा. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 242.83 अंकों की बढ़त के साथ 61,275.09 पर बंद हुआ. सेंसेक्स शुरू में गिरावट के साथ 60,990.05 पर खुला लेकिन बाद में इसमें मजबूती रही. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 61,352.55 का उच्च स्तर छुआ.

सेंसेक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.79 प्रतिशत की तेजी रही. इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में भी तेजी रही. दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा 1.22 प्रतिशत नीचे आया. आईटीसी, सन फार्मा, एलएंडटी, एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 86 अंकों की बढ़त के साथ 18,015.85 पर बंद हुआ. एनएसई पर टेक महिन्द्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, ओएनजीसी, एलएंडटी, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

अडानी की 4 कंपनियों में लगा लोअर सर्किट

अडानी ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो 4 कंपनियों में 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा है. ये कंपनियां हैं- Adani Total Gas Ltd, Adani Green Energy, Adani Transmission और ADANI POWER LTD. अन्य कंपनियों में ADANI ENTERPRISES LTD 1.61 प्रतिशत तक चढ़ा है. ADANI PORTS 0.75 प्रतिशत तक और Adani Wilmar 1.37 प्रतिशत तक चढ़ा है. एसीसी लिमिटेड 1 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट करीब 2.5 प्रतिशत और एनडीटीवी लगभग 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के शेयरों में जारी उठापटक के बीच बुधवार को निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसका बही-खाता ‘बहुत अच्छी’ स्थिति में है और उसकी नजर कारोबार वृद्धि की रफ्तार कायम रखने पर टिकी हुई है. अमेरिकी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों के दाम गलत तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाए जाने के बाद से समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पिछले तीन सप्ताह में समूह की कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन 125 अरब डॉलर तक गिर चुका है.

अडानी समूह के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जुगशिंदर सिंह ने तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद एक निवेशक चर्चा में कहा कि समूह अपने आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और कंपनी संचालन को लेकर आश्वस्त है. समूह ने अपनी कंपनियों के वित्तीय ब्योरे का सारांश भी अलग से जारी कर यह बताने की कोशिश की कि उसके पास समुचित नकदी है और वह अपने कर्जों को चुकाने की क्षमता रखता है.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

बीएसई पर Primo Chemicals Ltd का शेयर 20 प्रतिशत चढ़ा है. इसी तरह FINOLEX CABLES LTD 12.65 प्रतिशत तक, Brightcom Group Ltd 12 प्रतिशत तक चढ़ा है. दूसरी ओर KITEX GARMENTS LTD 13 प्रतिशत तक, EKI Energy Services Ltd 10 प्रतिशत और JINDAL POLY FILMS LTD 8 प्रतिशत तक टूटा है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख रहा. इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा 1.3 प्रतिशत घटकर 84.45 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को 1,305.30 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.