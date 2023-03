FY23 के आखिरी दिन शेयर बाजार में तगड़ा उछाल, सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा

वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार (Stock Markets) बढ़त के साथ बंद हुए. मजबूत वैश्विक रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी लिवाली के बीच प्रमुख सूचकांक BSE Sensex में 1,031 अंक से अधिक की शानदार तेजी रही. शेयर बाजार में विदेशी कोषों की ताजा आवक से भी कारोबारी धारणा मजबूत हुई. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,031.43 अंक बढ़कर 58,991.52 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे अधिक 4 प्रतिशत की बढ़त रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries or RIL) में रही. इसके अलावा नेस्ले, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे. दूसरी ओर सन फार्मा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और टाइटन में गिरावट आई.

Nifty50 के टॉप गेनर्स व लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 279.05 अंक चढ़कर 17,359.75 पर बंद हुआ. NSE पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अपोलो हॉस्पिटल्स, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स रहे. एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्सेज हरे निशान में बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 2.45 प्रतिशत निफ्टी आईटी चढ़ा है. भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को रामनवमी के मौके पर बंद थे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

SUBEX LTD का शेयर 11 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ बंद हुआ है. इसी तरह SONATA SOFTWARE का शेयर 12 प्रतिशत, APAR INDUSTRIES का शेयर 10 प्रतिशत, HLE Glascoat Ltd का शेयर 8 प्रतिशत तक, HATSUN AGRO PRODUCT LTD का शेयर 7.5 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर Sterling and Wilson Renewable Energy और GODAWARI POWER & ISPAT LTD का शेयर 5 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है.

RIL में क्यों आई तेजी?

खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सर्विस (Reliance Strategic Investments) के बिजनेस को अलग करने पर विचार रही है. इस डीमर्जर के बाद मुकेश अंबानी (Mukesh ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एक दूसरी कंपनी बन जाएगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services Limited). इसे लेकर 2 मई 2023 को शेयर धारकों की एक बैठक भी बुलाई गई है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस से अलग होकर कुछ समय बाद शेयर बाजार में लिस्ट होगी. यह डी-मर्जर शेयर-स्वैप व्यवस्था के जरिए किया जाना है. ऐसे में जिन लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, उन्हें हर शेयर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर दिया जाएगा.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कम्पोजिट बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुए. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.11 प्रतिशत गिरकर 79.18 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,245.39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.