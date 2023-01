स्टॉक मार्केट में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स फिर 61000 के पार; ये शेयर 11% तक उछले

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और BSE Sensex 390 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ. मुख्य रूप से सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले HDFC बैंक और HDFC लि. के शेयरों में लिवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी रही. एशिया के ज्यादातर बाजारों में तेजी और यूरोप में सकारात्मक शुरुआत से भी बाजार को समर्थन मिला.





तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 390.02 अंक चढ़कर 61,045.74 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 454.53 अंक तक चढ़ गया था. सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, HDFC लि., विप्रो, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, NTPC, ITC, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे. वहीं दूसरी तरफ, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया, बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज नुकसान में रहे.

Nifty50 पर क्या रहा रुख

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 112.05 अंकों की बढ़त के साथ 18,165.35 पर बंद हुआ. निफ्टी पर हिंडाल्को, टाटा स्टील, एलएंडटी, यूपीएल, विप्रो टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीपीसीएल टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी पर ऑटो, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

बुधवार को POLYPLEX CORPORATION LTD का शेयर लगभग 11 प्रतिशत, BLS International Services Ltd का शेयर 11 प्रतिशत, NATIONAL STANDARD (INDIA) LTD का शेयर 10 प्रतिशत और MIRZA INTERNATIONAL LTD का शेयर 8 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था. अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को नुकसान में रहे थे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.11 प्रतिशत उछलकर 86.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को 211.06 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. बुधवार को भारतीय करेंसी रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे की बढ़त के साथ 81.25 (अस्थायी) पर बंद हुआ है.