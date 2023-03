सेंसेक्स 900 अंक टूटकर बंद, अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में लगा अपर सर्किट

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में सोमवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही. BSE Sensex करीब 900 अंक का गोता लगाकर 59,000 के नीचे बंद हुआ. अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के विफल होने के बीच बैंक, वित्तीय और वाहन शेयरों में भारी बिकवाली से घरेलू बाजार में गिरावट रही. कारोबारियों के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों के नीतिगत दर में वृद्धि की आशंका के बीच विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और कमजोर घरेलू मुद्रा से भी बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा.

अमेरिका के एसवीबी फाइनेंशियल के विफल होने का भी बाजार पर असर दिख रहा है. यह बैंक मुख्य रूप से स्टार्टअप को वित्त पोषण उपलब्ध कराता है. इस बैंक के विफल होने का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है.

सेंसेक्स की केवल एक कंपनी बढ़त में

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 375 अंक चढ़ गया था. लेकिन बढ़त को बरकरार नहीं रख सका और अंत में 897.28 अंकों की गिरावट के साथ 58,237.85 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,094.55 का निचला स्तर और 59,510.92 का उच्च स्तर छुआ. सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से केवल टेक महिन्द्रा बढ़त के साथ बंद हुआ है. कंपनी का शेयर 6.83 प्रतिशत चढ़ा है. हाल ही में इन्फोसिस के पूर्व प्रेसिडेंट मोहित जोशी को टेक महिन्द्रा का नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) घोषित किया गया है. वह सी पी गुरनानी के इस साल 19 दिसंबर को रिटायर होने के बाद यह पदभार संभालेंगे. दूसरी ओर 7.46 प्रतिशत की सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयरों में आई है. इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

Nifty50 पर कौन रहे टॉप लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 258.60 अंकों की गिरावट के साथ 17,154.30 पर बंद हुआ. निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 2.87 प्रतिशत निफ्टी पीएसयू बैंक गिरा है. टेक महिन्द्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, ब्रिटानिया, ओएनजीसी टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर इंडसइंड बैंक, एसबीआई, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा और अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर्स रहे.

अडानी की कंपनियों का हाल

सोमवार को अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों- Adani Green Energy, Adani Total Gas, Adani Transmission, ADANI POWER में 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ अपर सर्किट लगा है. वहीं ADANI ENTERPRISES 2 प्रतिशत तक, ADANI PORTS 2.6 प्रतिशत तक, Adani Wilmar 4 प्रतिशत तक, ACC LTD 4 प्रतिशत, AMBUJA CEMENTS 3 प्रतिशत और एनडीटीवी 5 प्रतिशत तक गिरे हैं.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

GRM OVERSEAS LTD लगभग 17 प्रतिशत, SEQUENT SCIENTIFIC LTD 9 प्रतिशत तक, HINDUSTAN CONSTRUCTION CO. का शेयर 8.4 प्रतिशत और SURYA ROSHNI LTD 8.36 प्रतिशत टूटा है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में, जबकि जापान का निक्केई नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख रहा. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.79 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शुक्रवार को 2,061.47 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.