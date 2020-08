मुंबई के 5वीं कक्षा के इन दो छात्रों ने जलवायु परिवर्तन पर बनाई ऐप, जीता एमआईटी हैकथॉन अवार्ड 2020

मुंबई के कक्षा पांच के दो छात्रों ने 12 से 19 जुलाई के बीच अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) द्वारा आयोजित ऐप इन्वेंटर हैकाथॉन 2020 में प्रशंसा जीतकर देश को गौरवान्वित किया।

द डियो इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार दोनों छात्रों की जोड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐप विकसित किया, जिसका शीर्षक ‘Climate Catastrophe – Earth in Dearth' है, ने क्रमशः 'लोगों की पसंद' और 'जजों की पसंद' श्रेणियों में पहला और चौथा स्थान हासिल किया। जशीथ नारंग और आयुष शंकरन। (फोटो साभार: द बेटर इंडिया) कोरोनावायरस महामारी के कारण सभी स्कूल बंद हो गए, दोनों लड़कों ने एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को प्रकाश में लाने के लिए अपने समय का सदुपयोग किया।

10 वर्षीय आयुष शंकरन, मलाड के बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल (BHIS) से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जबकि नौ वर्षीय जशीथ नारंग, पवई में बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।

उन्होंने कहा, “मैं अवार्ड जीतकर बहुत खुश हूं। जब हमने शुरुआत की, तो हमें कभी भी जीत की उम्मीद नहीं थी - हमने सिर्फ इस परियोजना पर काम किया क्योंकि हमने इसे बनाते समय मज़े किए थे। यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि हमारा ऐप लोगों की पसंद की श्रेणी में सबसे ऊपर है और जजेज की श्रेणी में चौथे स्थान पर आया है। यह हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य था और अधिक कोडिंग करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ” आयुष शंकरन ने इंडिया एजुकेशन डायरी को बताया। प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में, छात्रों को जलवायु परिवर्तन, बेहतर संसाधन आवंटन, स्वास्थ्य देखभाल, सीखने और दूर से काम करने, गरीबी उन्मूलन, एक साथ रहने, सामाजिक और नस्लीय न्याय, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रभाव और सामाजिक जैसे वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से चुनने का विकल्प दिया गया था। हालांकि, आयुष और जशीथ ने युवा स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता, ग्रेटा थंडरबर्ग से प्रेरणा लेने के बाद जलवायु परिवर्तन के आसपास एक ऐप बनाने का फैसला किया।

यह जोड़ी सफलतापूर्वक केवल एक सप्ताह में और तीन खंडों के साथ एक ऐप बनाने में सफल रही - सीखें, परीक्षण करें, और खेलें। सीखने के खंड में, बच्चे जलवायु परिवर्तन पर एक प्रश्नोत्तरी का प्रयास कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में जलवायु सेनानियों के बारे में भी जान सकते हैं। परीक्षण अनुभाग में, उन्हें जलवायु परिवर्तन पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर दिया गया और उनकी दैनिक जीवन शैली के आधार पर उनके कार्बन पदचिह्न की गणना की गई। तीसरे खंड में दो खेल शामिल थे - एक वनों की कटाई पर और दूसरा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर।

BHIS की प्रिंसिपल डॉ. मधु सिंह ने छात्रों की प्रशंसा की और कहा, "हमें आयुश की उपलब्धि पर बहुत गर्व है। उन्होंने इस महामारी में अलग-अलग ऐप के लिए तीन अलग-अलग पुरस्कार जीते हैं और लॉकडाउन के दौरान भी लगातार नए अविष्कार और नए आविष्कारों के निर्माण से कुछ भी असंभव साबित नहीं हुआ है।"

