[TechSparks 2020] भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप-टेक कॉन्फ्रेंस इस साल पहले से बड़ी, बेहतर और पूर्णतया-वर्चुअल होगी

यह देखना आसान है कि TechSparks भारत की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली और बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप-टेक कॉन्फ्रेंस क्यों बन गई है। TechSparks को अपने 11 साल के समय के दौरान कुछ सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मेड इन इंडिया ब्रांडों, प्रभावितों और उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया गया है।

एक दशक से अधिक समय से, यह YourStory फ्लैगशिप इवेंट भारत की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को आकार देने में सहायक रही है। इस इवेंट ने स्टार्टअप्स की 1 बिलियन डॉलर से अधिक फंडिंग जुटाने में मदद की है, मिलियन से अधिक कनेक्शन का बनाएं है, और लगभग 300,000 नौकरियों के अवसर पैदा किए है।

TechSparks 2020 का उद्देश्य इन सभी और अधिक डिलिवर करना है - पूरी तरह से नए डिजिटल अनुभव में।

न्यू नॉर्मल को गले लगाते हुए, TechSparks 2020 पहली बार location-agnostic होगा। इसका मतलब है, प्रतिभागी लाइव सेशन्स, मास्टरक्लास, प्रोडक्ट लॉन्च और पॉलिसी डिस्कशन्स में शामिल हो सकते हैं; दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठे सभी सेक्टर्स के लीडर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने घरों से अपने साथियों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। TechSparks 2020 में YourStory, एजेंडा-सेटिंग डिस्कसंस के लिए आंत्रप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाएगा जो भविष्य के आंत्रप्रेन्योर्स को प्रेरित करते हैं, बातचीत को उत्प्रेरित करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और अगली पीढ़ी के चेंजमेकर्स को सशक्त बनाते हैं।

YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा कहती हैं, “हर साल हम अपने दर्शकों के लिए TechSparks को बड़ा, बेहतर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए खुद को चुनौती देते हैं। इस वर्ष, वर्चुअल होकर, हम अधिक इन्क्लुजिव होने में सक्षम होंगे, कई और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय इकोसिस्टम लीडर्स को बोर्ड पर लाएंगे और बिल्कुल नया प्रभाव आपको मिलेगा जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा।”

यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं TechSparks 2020 की तैयारियों की एक झलक: आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, TechSparks 2020 मेड इन इंडिया स्टार्टअप्स, आइडियाज़, इनोवेशंस और ब्रांड्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो आत्मनिर्भर भारत को शक्ति प्रदान करेंगे।

यह इवेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडटेक, फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक, एआई, एमएल, और सास (SaaS) सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों से स्पॉटलाइट ट्रेंड्स, इनोवेशंस और उभरते अवसरों को भी प्रदर्शित करेगा। वैश्विक तालमेल का निर्माण वास्तव में ग्लोबल इंवेंट के रूप में, TechSparks 2020 में यूके, यूएस, इटली, जापान, जर्मनी, इजरायल, सिंगापुर और स्वीडन सहित अन्य देशों के पार्टनर्स से विशेष रूप से क्यूरेट किए गए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक भी शामिल होंगे।

ये ट्रैक इन देशों में इनोवेशन इकोसिस्टम पर प्रकाश डालेंगे, जबकि भारतीय स्टार्टअप्स को भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने के लिए अंतर्दृष्टि और सहयोग के अवसर भी प्रदान करेंगे। इकोसिस्टम इन्फ्लुएंसर्स से जोड़ना संभावित वीसी, सहयोगी या संरक्षक के साथ फोर्जिंग कनेक्शन स्टार्टअप के लिए सभी अंतर बना सकते हैं। TechSparks प्रभावित करने वाला कनेक्ट फ़ोरम, स्टार्टअप्स को टॉप वीसी, एंटरप्राइजेज, इनफ्लुएंसर्स, पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर्स, बिजनेस लीडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और उनके क्षेत्र में दूसरे इकोसिस्टम के सहयोगियों से मिलने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे समझे सकें कि वे क्या देख रहे हैं और अपने स्टार्टअप को कैसे अगले स्तर तक ले जाएं।

YourStory वीसीज़ और स्टार्टअप्स के साथ सेक्टर, फंडिंग स्टेज और अन्य मानदंडों के साथ one-on-one मीटिंग्स क्यूरेट करेगा। इनोवेटिव वर्चुअल नेटवर्किंग इंटरफेस का उपयोग करते हुए, TechSparks one-on-one meetings के माध्यम से प्रमुख इन्वेस्टर्स और आंत्रप्रेन्योर्स को एक साथ लाएंगे, ताकि फ्रूटफुल डिस्कसंस को कैटलाइज किया जा सके। Tech30 शोकेस हर साल की तरह, हम अपने Tech30 शोकेस के साथ भारत के 30 सबसे अच्छे आगामी, हाई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का भी अनावरण करेंगे।

फाइनलिस्ट्स को TechSparks प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव पिच करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़े नामों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है जिसमें निवेशक, मेंटर्स और बिजनेस लीडर्स शामिल हैं - क्यूरेट मीटिंग्स के माध्यम से। विशेष रूप से छूट वाले शुरुआती टिकट 26 से 30 अक्टूबर, 2020 को हमसे जुड़ें और TechSparks 2020 में हमें स्टार्टअप अवार्ड्स, प्रोडक्ट लॉन्च, पॉलिसी डिस्कशन, मास्टरक्लास और कुछ स्पेशल सरप्राइजेज के साथ एक सुपर स्पेशल अर्ली बर्ड प्राइस में एक शानदार, प्रेरक और अनूठा अनुभव प्राप्त करें। TechSparks 2020 के लिए अपने टिकट बुक करने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करें! ALSO READ Also Read myITreturn: आपके लिए इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बना देगी यह मेड इन इंडिया ऐप

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.