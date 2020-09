[TechSparks 2020] Tech30: भारत में उभरते टेक स्टार्टअप्स की सबसे-प्रतीक्षित सूची के लिए आवेदन जारी हैं

पिच अभी तक TechSparks का सबसे बड़ा संस्करण होने का वादा करने के लिए तैयार है। न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए, भारतीय तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़े आयोजन का 11 वां संस्करण 100 मिलियन के संभावित दर्शकों के साथ पूरी तरह से वर्चुअल होगा। और Tech30 का अनावरण टेकस्पार्क्स का मुख्य आकर्षण होगा, क्योंकि यह लॉन्च होने के बाद से हर साल होता रहा है। 2010 के बाद से, YourStory ने 30 शुरुआती चरण की टेक कंपनियों को TECH30 में प्रदर्शित किया है जिनमें वैश्विक सफलताओं की प्रबल संभावना है।

YourStory की वार्षिक Tech30 लिस्ट, TechSparks में अनावरण की, पैमाने पर और सफल होने के लिए उनकी यात्रा पर उच्च-संभावित स्टार्टअप के लिए एक शानदार लॉन्चपैड के रूप में काम करती है। YourStory इन व्यवसायों को अपनी कहानियों को बताने, निवेशकों से मिलने, इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स और एंटरप्राइजेज के साथ सहयोग करने और अपने स्टार्टअप को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देकर उनके सपनों को हासिल करने में मदद करता है। ALSO READ [TechSparks 2020] भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप-टेक कॉन्फ्रेंस इस साल पहले से बड़ी, बेहतर और पूर्णतया-वर्चुअल होगी बिलियन डॉलर क्लब का हिस्सा बनें Tech30 स्टार्टअप, बीते वर्षों में, इकोसिस्टम में मजबूत दावेदारों में विकसित हुए हैं। Tech30 के प्रतिष्ठित स्टार्टअप में कुछ नाम रखने के लिए Flutura, Little Eye Labs, Capillary Technologies, ForusHealth, Freshworks, LogiNext, Moonfrog Labs, Crayon Data, और Airwoot शामिल हैं। पिछले आठ वर्षों में Tech30 में दिखाए गए स्टार्टअप 1 बिलियन डॉलर से अधिक की ग्रोथ कैपिटल जुटाने में कामयाब रहे हैं - यह इस वर्ष के Tech30 के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोडक्ट इनोवेशन की अधिकता (टेक्नोलॉजी की बढ़ती उपयोगिता और अधिकता)

बाजार की क्षमता (टारगेट ऑडियंस,कॉम्पिटिशन, स्केल करने के लिए क्षमता, रेग्यूलेटरी इनवायरमेंट और प्रोफिट के लिए रास्ता)

टीम स्ट्रेंथ (फाउंडर का बैकग्राउंड, कोर टीम की स्ट्रेंथ, टीम कम्पोजिशन)

रेवेन्यू मॉडल (वैल्यू जनरेटेड, सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय के लाभ / मार्जिन /)

प्रोडक्ट / कंपनी के लाइफसाइकल के चरण (ग्राहक कर्षण, प्रोडक्ट वर्जन, डेवलपमेंट टाइमलाइन - वर्जन्स, वेरिएन्ट्स, नए प्रोडक्ट)

स्कोप फॉर स्केल (विस्तार और बाजार के लिए योजना)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, TechSparks2020 भी मेड इन इंडिया स्टार्टअप्स, आइडियाज़, इनोवेशन्स और उन ब्रांड्स पर अधिक ध्यान देगा जो आत्मनिर्भर भारत को शक्ति प्रदान करेंगे। Tech30 के लिए जल्द आवदेन करें Tech30 स्टार्टअप होने के फायदे टेकस्पार्क्स में TECH30 स्टार्टअप को जो एक्सपोजर मिलता है, वह बेजोड़ है, जिसमें आंत्रप्रेन्योर्स, मेंटर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स, लाइव दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है। यह आमने-सामने की मीटिंग्स, इकोसिस्टम कनेक्शन और पार्टनरशिप्स के अवसरों देता है।

Tech30 सूची का हिस्सा होने से आपको वार्षिक Tech30 रिपोर्ट में फीचर होने में भी मदद मिलती है।

सीधे शब्दों में कहें तो योरस्टोरी के Tech30 का हिस्सा होना किसी स्टार्टअप के लिए बेहतरीन अवसर की शुरुआत है।

Tech30, 2020 के लिये अभी अप्लाई करें!

जल्दी कीजिये! 30 सितंबर, 2020 को रात 11:59 बजे तक आवेदन जारी हैं।

