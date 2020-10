17 अक्टूबर से फिर दौड़ेगी कॉरपोरेट ट्रेन Tejas Express, सख्ती से मानने होंगे ये नियम

तेजस एक्सप्रेस इसी महीने की 17 तारीख से चलने लगेगी। सफर के लिए IRCTC ने नई शर्तें जारी की हैं। तेजस एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को सेफ्टी किट IRCTC द्वारा ही दी जायेंगी। साथ ही, खाली होने के बावजूद यात्री सीटों की अदलाबदली नहीं कर पायेंगे अब। फोटो साभार : सोशल मीडिया दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद, रूट्स पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का ऑपरेशन देखने वाली IRCTC इस ट्रेन को 17 अक्टूबर से फिर से चलाने की तैयारी कर रही है। सफर के दौरान IRCTC ने नई कोविड गाइडलाइंस भी जारी की है। कहा जा रहा है कि तेजस कोरोनावायरस से बचाव के लिए विशेष इंतजाम के साथ पटरी पर उतरेगी, जिसका यात्रियों को सख्ती से पालन करना होगा।

IRCTC के पीआरओ सिद्धार्थ सिंह ने कहा, "यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। इसके साथ ट्रेन में पहुंचने पर उन्हें कोविड-19 सुरक्षा किट दी जाएगी, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी दस्ताने होंगे। वहीं, कोच में चढ़ने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन भी करवाया जाएगा।" गौरतलब है, कि तेजस एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है। अभी यह सिर्फ दो रूट्स पर ही चलती है। फरवरी में ऐसी घोषणा घोषणा हुई थी कि तीसरी ट्रेन इंदौरा से वाराणसी के बीच शुरू की जाएगी, साथ ही, दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून मार्ग पर भी तेजस चलाने की बात सामने आई थी। जैसा कि पिछले महीनों कोरोनावायरस महामारी के चलते रेलवे ने लॉकडाउन के बाद अपनी यात्री सेवा पूरी तरह बंद कर दी थी, हालांकि प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद देशभर में श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थीं। बाद में रेलवे ने कई चरणों में रेलवे की पूरी सुविधाओं और ट्रेनों को चलाने की घोषणा की।

साथ ही, रेलवे देश भर में चल रही स्पेशल ट्रेनों के आरम्भिक स्टेशनों से छूटने के आधे घंटे पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनाने का सिस्टम 10 अक्टूबर से लागू करेगा। इसके पहले ट्रेन रवाना होने के चार घंटे पूर्व पहला चार्ट बनेगा।

इस मामले में रेलवे दो घंटे पहले बनने वाले दूसरे चार्ट का सिस्टम नौ अक्टूबर की रात 12 बजे से बंद कर देगा। इससे दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक पीआरएस काउंटरों के साथ इंटरनेट के जरिए भी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर खाली सीटें बुक की जा सकेंगी।

