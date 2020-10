नवंबर 2019 में, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (ZAIA) ने ग्रेटर नोएडा में 40 वर्षों की अवधि के लिए हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के करार पर हस्ताक्षर कर लिया है। सांकेतिक फोटो, साभार : The Financial Express

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को ज्यूरिख में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम शुरू करने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक करार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिजाइन और संचालित करेगा जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जायेगा। रियायत समझौते के हिस्से के रूप में, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के पास 40 वर्षों की अवधि के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण और संचालन का लाइसेंस होगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के रूप में विकसित करने की तैयारी है। हवाई अड्डे पर परिचालन 2024 में शुरू होने वाला है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्विस प्रौद्योगिकी और दक्षता के साथ भारतीय संस्कृति और आतिथ्य का विलय करेगा। जेवर हवाई अड्डा पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा, जो यात्रियों के लिए एक सेफ, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए यात्रा का अनुभव और बजट के अनुसार देगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, हवाई अड्डा अपनी श्रेणी का पहला शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा, जो टिकाऊ विमानन के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।

नवंबर 2019 में, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (ZAIA) ने 40 साल की अवधि के लिए ग्रेटर नोएडा में हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन का अनुबंध जीता। ZAIA ने इस साल मई में जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की।

न केवल राज्य में बल्कि देश के लिए भी बुनियादी ढांचा विकास आर्थिक सुधार की कुंजी होगी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण राज्य में नौकरी के निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन करेगा, जबकि यह घरेलू और साथ ही आगामी वर्षों में वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। हम इस मेगा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल टीम का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक प्रगति को मजबूत करेगा।

एसपी गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, “हम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम शुरू करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करके प्रसन्न हैं। यह विश्वस्तरीय हवाई अड्डा न केवल पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ेगा बल्कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेगा। साथ में, हम भारत के अग्रणी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए तत्पर हैं, जो गुणवत्ता, ई-शालीनता, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का दावा करता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह ने कहा कि हम विश्व स्तरीय सुविधा बनाने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं।"

साथ ही यह भी कहा, "करार समझौते पर हस्ताक्षर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जब चरण 1 का विकास 2024 में पूरा हो जाएगा, तो हम प्रति वर्ष 12 मीटर यात्रियों के लिए क्षमता प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ साझेदारी में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल इस हवाई अड्डे को भारतीय हवाई परिवहन में एक प्रमुख खिलाड़ी और यात्रियों और लॉजिस्टिक भागीदारों के लिए उपयोग में आसानी के लिए एक बेंचमार्क बनाने के लिए तत्पर है।"

ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल (एशिया) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैनियल बिचर ने कहा, "हम भारत की वृद्धि के लिए एक प्रतिबद्ध और विश्वसनीय भागीदार हैं और भारत की विमानन विकास कहानी में निवेश करने और भाग लेने का जबरदस्त अवसर देखते हैं।"

