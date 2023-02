शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरा, Adani Enterprises करीब 15% उछला

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में गिरावट मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी रही. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत दर (Repo Rate) बढ़ाये जाने की संभावना के बीच दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों, मेटल और वाहन शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया. तीस शेयरों पर बेस्ड सेंसेक्स (BSE Sensex) 220.86 अंकों की गिरावट के साथ 60,286.04 पर बंद हुआ. वैश्विक बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच सूचकांक स्थिर खुला और कारोबार के दौरान 60,655.14 से 60,063.49 के दायरे में रहा.

सेंसेक्स के 22 शेयर नुकसान में रहे. सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील सबसे ज्यादा 5.23 प्रतिशत नीचे आया. कंपनी को दिसंबर तिमाही में 2,501.95 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है. नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में ITC, सन फार्मा, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, HUL, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं. दूसरी ओर कोटक बैंक सबसे ज्यादा 1.59 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, L&T, SBI, TCS और HDFC बैंक भी लाभ में रहे.

Nifty50 की स्थिति

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 43.10 अंकों की गिरावट के साथ 17,721.50 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह इसने 17,811.15 का उच्च स्तर और 17,652.55 का निचला स्तर छुआ. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, रियल्टी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं. एनएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस, डॉ. रेड्डीज, अडानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर टाटा स्टील, हिंडाल्को, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति टॉप लूजर्स रहे.

अडानी की कंपनियों का हाल

अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में मंगलवार को तेजी आई और शेयर 14.63 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इसमें अपर सर्किट भी लगा. अडानी पोर्ट्स का मुनाफा दिसंबर तिमाही में घटा है लेकिन इसके बावजूद कंपनी का शेयर 2 प्रतिशत तक चढ़ा. Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर ADANI POWER LTD, Adani Green Energy Ltd व Adani Total Gas Ltd 5 प्रतिशत और Adani Transmission Ltd 0.77 तक गिरे हैं.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई नुकसान में रहा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख था. अमेरिकी वायदा बाजार चढ़ा है. निवेशक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के भाषण का इंतजार है. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सोमवार को 1,218.14 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.79 प्रतिशत चढ़कर 81.78 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.