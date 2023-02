शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गुलजार, सेंसेक्स 142 अंक चढ़ा; Adani Enterprises 11% गिरा

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और BSE Sensex 142 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजारों में तेजी के साथ आईटी और वित्तीय शेयरों में लिवाली से बाजार बढ़त में रहा. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 142.43 अंकों की बढ़त के साथ 60,806.22 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,863.63 का उच्च स्तर और 60,472.81 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फिनसर्व सबसे अधिक 2.30 प्रतिशत मजबूत हुआ. लाभ में रहने वाले अन्य शेयरों में एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, L&T और TCS शामिल हैं. दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और सन फार्मा शामिल हैं. इनमें 1.03 प्रतिशत तक की गिरावट आई.

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 21.75 अंक मजबूत होकर 17,893.45 पर बंद हुआ. एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्सेज में गिरावट और तेजी का मिलाजुला रुख देखने को मिला. बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर्स रहे.

अडानी एंटरप्राइजेस फिर लुढ़का

जहां तक गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों की बात है तो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया. गुरुवार को शेयर 11.19 प्रतिशत तक लुढ़क गया. इस गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण हैं. एक कारण यह है कि अडानी ग्रुप में निवेशक Total Energies ने ग्रुप के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश को होल्ड पर डाल दिया है. Total Energies का कहना है कि जब तक हिंडनबर्ग के आरोपों पर स्पष्टता नहीं आ जाती, वह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी. दूसरा बड़ा कारण है कि मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) ने पब्लिक मार्केट में ट्रेड के लिए आसानी से उपलब्ध अडानी ग्रुप से जुड़े शेयरों की संख्या के बारे में रिव्यू करने की घोषणा की है.

अडानी ग्रुप की अन्य कंपनियों में अडानी टोटल गैस 5 प्रतिशत, अडानी ग्रीन एनर्जी 5 प्रतिशत, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 5 प्रतिशत, अडानी पावर लिमिटेड 5 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स 3 प्रतिशत गिरे हैं. अंबुजा सीमेंट 7 प्रतिशत, एसीसी लिमिटेड 3 प्रतिशत और एडीटीवी 5 प्रतिशत टूटा है.

दूसरी ओर अडानी विल्मर 5 प्रतिशत चढ़ा है. दरअसल अडानी विल्मर का मुनाफा दिसंबर तिमाही में करीब 16 प्रतिशत बढ़कर 246 करोड़ रुपये रहा. पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 211 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यु बढ़कर 15,438 करोड़ रुपये हो गया है. मुनाफा बढ़ने से कंपनी के शेयरों में गुरुवार को सुबह ही अपर सर्किट लग गया.

Paytm का शेयर लगातार चौथे दिन चढ़ा

Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर 5.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ है. यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है, जब पेटीएम के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया. पिछले 4 सत्रों में पेटीएम का शेयर 524.9 रुपये से बढ़कर 712.55 रुपये पर पहुंच चुका है. दरअसल दिसंबर तिमाही के लिए पेटीएम के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. इसी कारण से कंपनी का शेयर चढ़ रहा है.

दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर 392 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 779 करोड़ रुपये था. ऑपरेशंस से रेवेन्यु 42 प्रतिशत बढ़कर 2062 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अच्छे नतीजों के चलते सिटी, सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेजेस ने टार्गेट प्राइस को बढ़ाते हुए कंपनी के शेयरों के लिए बाई रेटिंग दी है.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

ट्रेंट लिमिटेड 8.6 प्रतिशत तक, STEEL STRIPS WHEELS LTD 8 प्रतिशत तक चढ़ा है. EVEREST KANTO CYLINDER LTD 10 प्रतिशत तक और MANALI PETROCHEMICAL LTD 9 प्रतिशत तक टूटा है.

वैश्विक बाजारों का कैसा रहा रुख

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे, जबकि जापान का निक्केई नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा. अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट में बुधवार को गिरावट रही. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे. उन्होंने बुधवार को 736.82 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.29 प्रतिशत बढ़कर 85.34 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.