नासा ने दी चेतावनी: एक और खतरे के लिये हो जायें तैयार, जून में धरती के करीब से गुजरेंगे ये तीन मॉन्स्टर ऐस्टेरॉयड

यदि कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी आपके 2020 को खराब करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो इस साल ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर जानलेवा सुपर चक्रवात सहित कई घटनाएं दी हैं। अब, पृथ्वी के करीब से उड़ान भरने वाले क्षुद्रग्रहों (ऐस्टेरॉयड) के एक प्रारंभिक बाउट के बाद, यह महीना विशाल अंतरिक्ष चट्टानों के एक और दौर की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो अपेक्षाकृत नजदीकी तिमाहियों से पृथ्वी से उड़ान भरेंगे। सांकेतिक चित्र (फोटो साभार: ShutterStock)

सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज (CNEOS) में नासा के नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (CEO) ब्राउज़र पर एक नज़र कई बड़ी चट्टानों का पता चलता है, जो शनिवार, 6 जून से शुरू होने वाली तुलनात्मक रूप से नज़दीकी रेंज में पृथ्वी से संपर्क करेगा। ASTEROID 2002 NN4 विशाल अंतरिक्ष बोल्डर, क्षुद्रग्रह 163348 (2002 एनएन 4) बड़े क्षुद्रग्रहों में से पहला है जो 0.05 एयू (7.48 मिलियन किलोमीटर) की न्यूनतम कक्षा अंतर दूरी (एमओआईडी) का उल्लंघन करेगा। NEO क्लोज एप्रोच डेटा टेबल के अनुसार, क्षुद्रग्रह 2002 NN4 6 जून को 3:20 AM UTC पर पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा। अपने निकटतम पर, क्षुद्रग्रह 0.034 एयू, या 5.09 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा। क्षुद्रग्रह 2002 एनएन 4 को विशेष रूप से घातक के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इसके सबसे बड़े हिस्से में 570 मीटर का व्यास है - जितना बड़ा लगभग पाँच फुटबॉल पिचों की लंबाई, या दुबई का एंटिसार टॉवर, दुनिया में चौथी सबसे ऊंची इमारत के रूप में। फ्लाई-बाई एस्टेरॉइड 2002 के दौरान NN4 40,140 किमी प्रति घंटे के सापेक्ष वेग पर होगा।

हालाँकि, अब तक, खतरे का कोई कारण नहीं है - जिस दूरी पर क्षुद्रग्रह 2002 एनएन 4 पृथ्वी के पास आ रहा है उसे सुरक्षित माना जा सकता है। वास्तव में, यहां तक ​​कि पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु पर, यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 13x से अधिक की दूरी पर होगा। ASTEROID 2013 XA22 2002 एनएन 4 के पृथ्वी के करीब आने के बाद, अगली पंक्ति में क्षुद्रग्रह 2013 XA22 है, जो सोमवार, 8 जून को दोपहर 3:40 बजे पृथ्वी से टकराएगा। इसका दृष्टिकोण 2002 के NN4 की तुलना में काफी करीब होगा, जो पृथ्वी के 0.019 AU (2.93 मिलियन किलोमीटर) तक आता है। क्षुद्रग्रह 2013 XA22 एक छोटे अंतरिक्ष रॉक है - इसमें 160 मीटर का शिखर व्यास है, और 24,050 किमी प्रति घंटे के सापेक्ष वेग से उड़ान भरेगा। ASTEROID 2010 NY65 क्षुद्रग्रह 441987 (2010 एनवाई 65) का पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा के कारण बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, एक दशक पहले की खोज के बाद। क्षुद्रग्रह 2010 NY65 बुधवार, 24 जून को सुबह 6:44 बजे पृथ्वी को पार करेगा। यह पृथ्वी से 0.025 AU (3.76 मिलियन किलोमीटर) पर MOID का उल्लंघन करेगा। 2010 NY65 क्षुद्रग्रह व्यास के मामले में 2002 NN4 और 2013 XA22 क्षुद्रग्रहों के बीच कहीं गिरता है, जिसके व्यास में 310 मीटर का शिखर है। क्षुद्रग्रह 2010 NY65 में जून के दौरान पृथ्वी के सबसे करीब आने के लिए निर्धारित तीन बड़े क्षुद्रग्रहों में से 46,400 किमी प्रति घंटे का उच्चतम सापेक्ष वेग होगा।

(Edited by रविकांत पारीक)

