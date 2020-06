दो वियतनामी कैडेट्स ने पूरी की फ्लाइंग ट्रैनिंग, भारत को मिले 123 फ्लाइंग ऑफिसर

वायु सेना अकादमी ने हाल ही में शनिवार यानि कि 20 जून 2020 को हैदराबाद के डुंडीगल में अपनी कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड (CGP) समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सुबह 8.45 बजे शुरू होता है और भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा 19 महिला अधिकारियों सहित 123 फ्लाइंग ऑफिसर्स को शामिल किया गया। फोटो साभार: Twitter/ShivAroor

विभिन्न भारतीय वायुसेना शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायु सेना अकादमी का यह 205 वां पाठ्यक्रम है।

परेड की समीक्षा वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने की।

इस कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वियतनामी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। दो वियतनामी कैडेट्स ने अपना उड़ान प्रशिक्षण पूरा किया। A Vietnamese cadet gets his wings today at the Indian Air Force Academy (AFA) from IAF chief Rakesh Bhadauria. Two Vietnamese cadets completed their flying training and were part of today’s combined graduation parade. 🇮🇳🇻🇳 pic.twitter.com/QeUbvTX3Va — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 20, 2020 इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तरह COVID-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कैडेट्स के माता-पिता और परिवार के सदस्यों की यहां उपस्थिति नहीं थी।

ग्रेजुएशन करने वाले आईएएफ अधिकारी सीधे अपने असाइन किए गए स्क्वाड्रनों और इकाइयों को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने परिवारों से मिलने का अवकाश नहीं दिया गया है। Also Read आंचल गंगवाल: चाय बेचने वाले की बेटी से फ्लाइंग ऑफिसर बनने तक का सफर

(Edited by रविकांत पारीक)

