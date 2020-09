उबर ने हैदराबाद में लॉन्च किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर

उबर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (एचएमआरएल) और एलएंडटी मेट्रो के साथ साझेदारी में हैदराबाद यात्रियों के लिए अपने ऐप में सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू करने की घोषणा की, जिससे यह सुविधा पाने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया।

कैब एग्रीगेटर की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नई सुविधा के साथ राइडर्स उबर ऐप के भीतर वास्तविक समय की जानकारी और एंड-टू-एंड दिशाओं के साथ अपनी परिवर्तन यात्रा की योजना बना सकेंगे।

अक्टूबर 2019 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सार्वजनिक परिवहन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद, उबर के एचएमआरएल और एलएंडटी मेट्रो के मौजूदा सहयोग से सवारियों को एचएमआरएल और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस जानकारी की समीक्षा करके अपने आवागमन की योजना बनाने की अनुमति मिलेगी।

उबर की सार्वजनिक परिवहन यात्रा नियोजन सुविधा यात्रियों को सबसे तेज़ और सबसे सस्ता मार्ग, वास्तविक समय-सारणी, आगमन और प्रस्थान के समय, अनुमानित मूल्य और चलने की दिशाओं जैसे विस्तृत जानकारी को देखने का एक सहज तरीका देती है, ताकि यात्रा को संभव बनाने के लिए पास के सबसे अच्छे मार्ग पर रुकने का विकल्प हो।

उपयोगकर्ताओं के पास पहले/अंतिम मील कनेक्टिविटी के साथ मदद करने के लिए राइडशेयरिंग मोड का चयन करके अपनी यात्रा को अनुकूलित करने का विकल्प भी होगा। उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के निदेशक प्रभजीत सिंह

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष, प्रभजीत सिंह ने कहा, "DMRC के साथ हमारी सफल साझेदारी के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) के साथ साझेदारी करके हैदराबाद में स्मार्ट गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सार्वजनिक परिवहन यात्रा योजना की सुविधा शुरू की गई।”

'हम मानते हैं कि शहरी परिवहन का भविष्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और साझा गतिशीलता समाधानों के सहज एकीकरण के बारे में है।'

“यह कुशल आवागमन विकल्प सक्षम करता है, सवारियों के समय और धन की बचत करता है, शहर की उत्पादकता में सुधार करता है और स्मार्ट और अधिक टिकाऊ शहरों का निर्माण करने में मदद करता है।"

लॉन्च के बारे में बात करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एनवीएस रेड्डी ने कहा, "हम उबर के साथ सार्वजनिक परिवहन यात्रा योजना की तरह अभिनव समाधान पेश करने के लिए रोमांचित हैं, जो हैदराबाद के निवासियों को अपनी यात्रा को कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से योजना बनाने में मदद करेगा।"

"उबर की विश्व स्तरीय तकनीक उबर ऐप पर सभी उपलब्ध परिवहन विकल्प प्रदान करके सवारियों को अपने समय का अनुकूलन करने में मदद कर सकती है और बदले में हमें हैदराबाद की यात्रा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने की अनुमति देती है। हमें परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। शहर में स्मार्ट और कुशल शहरी गतिशीलता प्रदान करने में मदद करता है।"

