पूरी दुनिया में छा गईं वुवुजेला बजाती 87 साल की बुजुर्ग चारुलता पटेल

इंग्लैंड में रह रहीं भारतीय मूल की चारुलता पटेल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए वुवुजेला नामक बाजा बजाकर पूरी दुनिया में छा गई हैं। पेप्सिको ने उनको अपने ऐड कैंपेन में शामिल कर लिया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने इस सुपर फैन को मैच के अपने कोटे के चार पास दे दिए।

विराट कोहली के साथ 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला चारुलता पटेल





वर्ल्ड कप में अपनी एक रोमांचक प्रस्तुति से आज पूरी दुनिया की आंखों पर छा गईं चारुलता पटेल जब 43 बरस की थीं, तब पहला वर्ल्ड कप हुआ था। अब तक वह कुल ग्यारह वर्ल्ड कप देख चुकी हैं। वह कहती हैं कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की सुपर-फैन हैं। उनका मानना है कि कोहली से बेस्ट प्लेयरआज तक कोई नहीं हुआ है। वह तो अपनी जवानी के दिनों से क्रिकेट देखती रही हैं। जब काम करती थीं तो टीवी पर देखती थीं, और अब जब रिटायर हो गईं हैं तो लाइव देखना पसंद करती हैं। जब इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, तब भी वह स्टेडियम में मौजूद रही थीं।





विराट कोहली ने चारुलता पर ट्वीट किया- 'Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one.'





तंजानिया में पैदा हुई भारतीय मूल की चारुलता पटेल अब लंदन में रहती हैं और क्रिकेट ही उनका जीवन है। वह कहती हैं कि वो खाने के बिना रह सकती हैं, लेकिन क्रिकेट के बिना नहीं। वह जहां जा सकती हैं, वहां पर भारत का मैच देखती हैं और जहां नहीं जा पातीं, वहां टेलीविजन पर मैच देखती हैं। उन्हे बचपन से क्रिकेट का शौक है।





पिछले दिनो सत्तासी साल की चारुलता पटेल सुर्खियों में उस समय आईं, जब विश्व कप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को वह चीयर कर रही थीं। अब पेप्सिको ने उनको अपने ऐड कैंपेन में शामिल कर लिया है। वह पेप्सिको के ऐड में नजर आएंगी। कंपनी उनको इंग्लैंड में खेले जा रहे विश्व कप में ‘स्वैग स्टार’ के तौर पर पेश करने जा रही है।





मैच में टीम इंडिया का उत्‍साह बढ़ाते समय चारुलता पटेल तिरंगे वाला स्‍कार्फ पहन कर पीले रंग का बाजा (वुवुजेला) बजा रही थीं। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया। वह रातोरात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं। उनकी तस्‍वीरें देखते ही देखते वायरल होने लगीं। उसी दौरान उन तस्वीरों ने आनंद महिंद्रा का भी ध्‍यान अपनी ओर खींचा। महिंद्रा इस कदर प्रभावित हुए कि उन्‍होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वह टीवी में मैच सिर्फ उनके लिए देखेंगे।





बांग्लादेश के मैच के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा चारुलता से मिले। उसके बाद दोनों ने उनके साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाईं और वीडियो पर वायरल होने लगे। विराट कोहली ने उन्हें भारत-श्रीलंका मैच के अपने कोटे के चार पास भी दे दिए हैं और यह भी कहा है अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो वह लॉ‌र्ड्स में होने वाले मैच के भी पास उन्हें देंगे, जिससे वह आराम से भारत का क्रिकेट मैच देख सकें।





उसके अगले दिन पेप्सिको ने चारुलता को अपने साथ जोड़ लिया। पेप्सी के साथ बियॉन्से और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई दिग्गज सितारे जुड़ चुके हैं। कंपनी अब चारुलता को इस विश्व कप में ‘स्वैग स्टार’ के तौर पर पेश कर रही है। पेप्सीको ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए हैशटैग #HarGhoontMeinSwagHai के साथ विज्ञापन अभियान चला रखा है। इस कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि ‘पेप्सी चारुलता पटेल के अद्भुत स्वैग की कहानी को सामने लाकर गौरवान्वित महसूस कर रही है।





बर्मिंघम में खेला गया यह विश्व कप चारुलता के लिए भी अविस्मरणीय बन चुका है। उनका जोश और जुनून टीम इंडिया के साथ और गहरे से जुड़ गया है। तभी तो भारतीय कप्तान विराट कोहली उनका आभार जताते हुए कहते हैं- 'हम अपने सभी प्रशंसकों और खासकर चारुलता पटेल जी को उनके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।' साथ ही देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर चारुलता पटेल की टिकट स्पॉन्सर करने की बात कह डाली।