खाने-पीने की चीजों को लेकर करना है बिजनेस? CYK Hospitalities करेगा आपकी मदद

हाइलाइट्स F&B इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है स्टार्टअप CYK Hospitalities

CYK एक एंड-टू-एंड F&B कंसल्टेंसी फर्म है जो "ब्रांड बिल्डिंग" सेक्टर में सेवाएं मुहैया करती है

CYK की फुल-फॉर्म है — Concept Your Kitchen

दुनिया भर में फंक्शनल फूड एंड बेवरेज (खाद्य और पेय पदार्थ) का मार्केट साइज साल 2021 में 281.14 बिलियन डॉलर आंका गया. 2028 तक इसके 529.66 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है. यह 9.5% की CAGR (compound annual growth rate) से बढ़ रहा है. ये आंकड़ें Fortune Business Sights से जुटाए गए हैं.

अब अगर आप भी इस इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गुरुग्राम का स्टार्टअप CYK Hospitalities आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है. इसकी स्थापना साल 2019 में कॉलेज के दो दोस्तों — सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा ने मिलकर की थी.

CYK Hospitalities एक एंड-टू-एंड F&B (food and beverages) कंसल्टेंसी फर्म है जो "ब्रांड बिल्डिंग" सेक्टर में तरह-तरह की सेवाएं मुहैया करती है, जो F&B और हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) सेक्टर में विशेषज्ञता रखती है. कंपनी लीजिंग, फ़्रेमिंग, यूनिफ़ॉर्म, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग, लोकेशन मैपिंग और बिजनेस एक्सपेंशन, एक्सपोजर और नेटवर्किंग, हायरिंग और ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मेनू इंजीनियरिंग, शेफ हायरिंग, ब्रांडिंग और एसओपी फॉर्मेशन, रेसिपीज़, फूड प्राइसिंग आदि मामलों में हर समय अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए सेवाएं मुहैया करती है.

शुरुआत

ताजनगरी आगरा के रहने वाले सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा ने मथुरा की GLA University से क्रमशः इंजीनियरिंग और एमसीए किया है. दोनों अलग-अलग बैच और विषयों से थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक साथ बिजनेस के बिल्कुल अलग सेक्टर में कदम रखेंगे.

कॉलेज से निकलने के बाद, दोनों दोस्तों ने आगरा में एक F&B स्टार्टअप शुरू किया, जो एक हेल्थी मेनू ऑफर करता था और आगे चलकर दिल्ली और एनसीआर तक बिजनेस फैलाया. इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने और अच्छा अनुभव हासिल करने के बाद वे अगले स्तर पर जाने की इच्छा रखते थे, और बिजनेस में नए कदम उठाने से पहले, उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया. इस दौरान, उन्होंने F&B बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में खूब रिसर्च की. तब उन्हें एहसास हुआ कि इस बिजनेस में अच्छे सलाहकारों की कमी है. इस जरूरत को उन्होंने अपने अगले बिजनेस के लिए आधार बनाया. इस तरह साल 2019 में, वे इस कमी को दूर करने की सोच के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज मुहैया करने के लिए CYK Hospitalities के साथ आगे आए. और तब से, पीछे मुड़कर नहीं देखा!

बिजनेस मॉडल

YourStory से बात करते हुए CYK Hospitalities के डायरेक्टर सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा बताते हैं, "हम F&B इंडस्ट्री में सभी समाधान एक ही छत के नीचे दे रहे हैं. निवेशकों को यह सोच कर हमारे पास आना होगा कि वे फूड इंडस्ट्री में क्या योजना बना रहे हैं और हम हर पहलू में उनकी मदद करेंगे."

वे आगे बताते हैं, "किसी भी सलाहकार का सबसे पहला काम ग्राहक की जरूरतों को समझना और उसके अनुसार काम के दायरे और कार्ययोजना को अनुकूलित करना है. हम अपने ग्राहकों को उनके अनुरूप समाधान प्रदान करते समय इसी दृष्टिकोण का पालन करते हैं. हम उनसे सब कुछ तैयार करने के लिए या तो एक बार के आधार पर शुल्क लेते हैं या फिर जो भी सेवाएँ वे चुनते हैं उन्हें प्रदान करके मंथली रिटेनरशिप पर शुल्क लेते हैं और कभी-कभी ग्राहक इतना अच्छा तालमेल बिठाते हैं कि वे दोनों सेवाओं को एक साथ लेते हैं."

फाउंडर कहते हैं, "हम जीवन भर के लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं. F&B या किसी भी बिजनेस को खड़ा करते समय एक व्यक्ति अपनी दृष्टि, ज्ञान, दिल और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी 'मेहनत से कमाया हुआ पैसा' लगाता है. हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं. हमारी विशेषज्ञ टीम को उसके बिजनेस को अपने दर्द बिंदुओं के रूप में मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. बाकी यह पूरी तरह से ग्राहकों पर निर्भर करता है कि उन्हें किस बिंदु तक हमारी सेवाओं की जरूरत है, हम उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से संभालने का प्रयास करते हैं."

फंडिंग और रेवेन्यू

दोनों डायरेक्टर ने अपनी व्यक्तिगत बचत से लगभग 20-25 लाख रुपये का निवेश किया है. सिमरनजीत और पुलकित बताते हैं, "कंपनी 100% बूटस्ट्रैप्ड हैं और फिलहाल बाजार से पैसे जुटाने की कोई योजना नहीं है."

रेवेन्यू मॉडल के बारे में बाते करते हुए फाउंडर बताते हैं, "हम ग्राहक के काम के हिसाब से बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, लेकिन हम ऐसे फॉरमेट में काम करते हैं जहाँ हम सेलर्स (विक्रेताओं) के साथ सर्वोत्तम बातचीत करके सेक्टर में ग्राहक के रियल प्रोजेक्ट के खर्चों को कम करने पर फोकस करते हैं, और अंततः हम अपनी फीस की तुलना में बहुत अधिक बचत करते हैं. हम एक स्टार्टअप हैं, जो इस समय ग्राहक जोड़ने पर फोकस कर रहा है और अंततः साल दर साल 25% की दर से बढ़ने का लक्ष्य रख रहा है."

CYK Hospitalities की टीम

चुनौतियां

इस बिजनेस को खड़ा करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसके जवाब में सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा बताते हैं, "अपने ग्राहकों का विश्वास हासिल करना सबसे कठिन काम है, एक बार जब यह पूरा हो जाएगा तो सब कुछ आपके कदमों में होगा."

वे आगे कहते हैं, "दरअसल, हमारा मानना है कि ग्राहकों को अपने हिस्से का उचित परिश्रम बहुत समझदारी से करना चाहिए, अंततः उन्हें केवल आपके कुछ प्रोजेक्ट देखकर किसी सलाहकार (कंसल्टेंट) पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें काम को बेहतर तरीके से समझने के लिए सलाहकारों की विफलताओं की भी जांच करनी चाहिए. किसी भी ग्राहक से बात करते समय हम पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर उनके सही या गलत संकेत या प्रोजेक्ट को किस दिशा में संरेखित करने की आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालते हैं. एक सलाहकार के रूप में आपका दृष्टिकोण ग्राहक को उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए कई विचार पेश करने के लिए बड़ा होना चाहिए."

भविष्य की योजनाएं

CYK Hospitalities को लेकर भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए डायरेक्टर सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा बताते हैं, "हम भारत में पहली F&B कंसल्टेंसी कंपनी बनना चाहते हैं जो एक ही छत के नीचे सभी सेवाएँ मुहैया करती है. हमारी टीम Concept Your Kitchen Hospitalities Pvt Ltd में इसे लागू करने पर सख्ती से काम कर रही है, और इसके लिए न केवल एक पूरी टीम है, बल्कि उन सभी पहलुओं पर एक विशेष टीम है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं."

वे आगे बताते हैं, "अब तक, हमने 70 से अधिक कॉन्सेप्ट्स पर काम किया है, और लीज़िंग की बात करें, तो हमने 150+ ट्रांजेक्शन किए हैं. अब तक कंपनी ने Starbucks, Made in Punjab, Twisting Scoops, House of Candy, The Belgian Fries, Fat Tiger, Burger King, KFC, Urban deck, Burger Singh, Rasna, Fifth Avenue, Chicago Pizza, Barco's, Chai Point, Select City Walk, Gaurs, Pacific, DLF, और Vegas Mall जैसे मशहूर ब्रांड्स और फूड सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक पार्टनरशिप की है."

सिमरनजीत सिंह और पुलकित अरोड़ा कहते हैं, "जब भी कोई ग्राहक हमारे पास आता है तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि F&B को अपना साइड वेंचर न समझें. भोजन विशेष रूप से मालिक से समय और समर्पण की मांग करता है, आपके पैसे के साथ-साथ आपकी स्किन भी इस खेल में गंभीरता से आती है, अन्यथा F&B इंडस्ट्री में विफलता अनुपात काफी अधिक है. हम अपने ग्राहकों के साथ पारदर्शी संबंध बनाने का प्रयास करते हैं ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें ठगा हुआ महसूस न हो. हम केवल किचन कंसल्टेंट होने के बजाय प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं क्योंकि फूड बिजनेस में भोजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और सब कुछ केवल इसके चारों ओर घूमता है."