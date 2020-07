[फंडिंग अलर्ट] इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी ने हीरो मोटोकॉर्प से जुटाये 84 करोड़ रुपये

इस फंडिंग के साथ, बेंगलुरु स्थित एथर अब अपने प्रमुख उत्पाद एथर 450 एक्स को लेकर तेज़ विस्तार की ओर बढ़ेगा। तरुण मेहता, सह-संस्थापक और सीईओ, एथर एनर्जी

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी ने अपने सीरीज सी राउंड के विस्तार के रूप में हीरो मोटोकॉर्प से एक ताजे निवेश के रूप में 84 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसका नेतृत्व सचिन बंसल ने किया था। हीरो मोटोकॉर्प 2016 के बाद से एथर की विकास कहानी का हिस्सा रहा है, जब उन्होंने पहली बार सीरीज बी के एक हिस्से के रूप में निवेश किया था।

फंडिंग के साथ एथर अब अपने प्रमुख उत्पाद, एथर 450 एक्स को लेकर आक्रामक विस्तार चरण में प्रवेश कर रहा है और 2021 के अंत तक 20 शहरों में स्केल करना चाहता है। एथर 450 एक्स जल्द ही हैदराबाद जैसे शहरों में उपलब्ध होगा। अक्टूबर 2020 में इसकी डिलीवरी पुणे, दिल्ली और मुंबई में शुरू हो जाएगी।

एथर एनर्जी के सह-संस्थापक और सीईओ तरुण मेहता ने कहा, “हम अपनी यात्रा के उच्च विकास के चरण में हैं और जबकि पिछले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन हमने अपनी विस्तार योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। हमारा भौगोलिक विस्तार और Ather 450X के लिए रोल-आउट शेड्यूल ट्रैक पर है और हम देश भर में Ather 450X के लिए देखी गई मांग को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं में निवेश करने के लिए इन फंड का उपयोग करेंगे।” आने वाले वर्षों में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए एथर ने कहा कि यह होसुर, तमिलनाडु में एक नई मैनुफेक्चुरिंग फैसिलिटी खोल रहा है, जिसे सालाना 100,000 यूनिट का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह आधा मिलियन इकाइयों तक स्केलेबल है। स्टार्टअप अगले पांच वर्षों में देश भर में एथर ग्रिड फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा, जिससे सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग आसान और सुलभ हो जाएगी।

कंपनी ने हाल ही में स्कूटर के लिए भारत का पहला पर्सनल लीज़ कार्यक्रम पेश किया, जिसमें मासिक भुगतान 2,589 रुपये से कम था। यह दावा करता है कि सदस्यता योजनाओं के साथ बिक्री के बाद के अनुभव इनोवेशन में भी अग्रणी रहा है। एथर वन, जो एक दैनिक उपयोग समाधान सेवा है, जिसमें डोरस्टेप पिक एंड डिलीवरी सेवा, 24x7 सड़क के किनारे सहायता, घर पर और सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त चार्ज करना शामिल है।

रजत भार्गव, इमर्जिंग मोबिलिटी बिजनेस यूनिट (ईएमबीयू) के प्रमुख, ग्लोबल बिजनेस एंड स्ट्रेटजी, हीरो मोटोकॉर्प ने कहा, "हम हाल के वर्षों में एथर एनर्जी की वृद्धि को देखकर उत्साहित हैं। हम उन्हें अपने बाजार का विस्तार करने के लिए और विशेष रूप से निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संभावित वृद्धि को लेकर अधिक संभावनाएं देखते हैं। ईवी के लिए एक मजबूत बाहरी इकोसिस्टम विकसित करने के हमारे प्रयासों के अलावा, हम अपने आंतरिक ईवी कार्यक्रम पर भी आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य दुनिया भर में ग्राहकों को सुलभ विद्युत गतिशीलता प्रदान करना है। स्थिरता और स्वच्छ, हरे-भरे वातावरण से जुड़ा भविष्य के लिए हमारी दृष्टि के केंद्र में है।" एथर के अनुसार इसकी उत्पाद लाइन का एक अनूठा पहलू ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ़्टवेयर अपडेट के माध्यम से नई सुविधाओं और कार्यक्षमता को जोड़ने की क्षमता है। सितंबर 2018 से एथर ओटीए अपडेट जारी कर रहा है, जिसमें एक डार्क थीम, नए राइड मोड और गाइड-मी-होम लाइट जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।

