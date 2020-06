29 जून 2020 से 05 जुलाई 2020: जानें क्या कहते हैं आपके ग्रह-नक्षत्र, व्यापार और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा असर

साप्ताहिक राशिफल: 29 जून 2020 से 05 जुलाई 2020 ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज

मेष राशि मेष राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है, अहंकार और कटुता त्यागकर शत्रुओं से सुलह कर लें। सप्ताह अन्त में समय कुछ ठीक रहेगा, प्रियजन से मुलाकात होगी तथा लाभ भी प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। समय के अनुसार कार्य करें तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा।



व्यवसाय - इस सप्ताह व्यापार को लेकर भावुकता बनाए रखने से पीड़ा होगी, लाभ मार्ग अवरूद्ध रहने के कारण चिन्ता बनी रहेगी। जैसा चल रहा है, चलने दें। शिक्षा - इस सप्ताह विद्यार्थियों के जहां कार्य बनेंगे, वहीं मन में अप्रसन्नता का भाव रहेगा। उपाय - इस सप्ताह गणपति की उपासना करें।

वृष राशि वृष राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 सप्ताह अन्त में किसी न किसी से वाद-विवाद की स्थिति बनी रहेगी, विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपको कष्ट पहुंचाने का मौका ढूंढं रहें हैं, अतः सप्ताह अन्य विशेष सावधानी के साथ ऐसे लोगों से सावधान रहें। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कोई रोग हो तो अनदेखा न करें। व्यवसाय - यह सप्ताह व्यापारिक, शारीरिक, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, सप्ताह प्रारम्भ में धन की पर्याप्त आय के कारण मन शांत रहेगा। शिक्षा - यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए कार्य की व्यस्तता तथा मनोरंजन कार्यों में व्यतीत होगा। उपाय - इस सप्ताह भोलेनाथ की उपासना करें।

मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 यह सप्ताह मनोवांछित फलों की वृद्धि करने वाला है। सामाजिक दायरे में आपका स्तर उंचा उठेगा तथा अधिकार सुख श्रेष्ठता एवं यश की वृद्धि भी होगी। समझ-बूझकर ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ साझेदारी में हाथ बढ़ाने की सोचें अन्यथा विपरीत परिस्थितियों का सामना निकट भविष्य में करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा।



व्यवसाय - इस सप्ताह आजीविका अथवा व्यवसाय में आशातीत लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा - विद्यार्थियों की कुछ समस्याऐं सुलझेंगी तथा कुछ परेशान करेंगी। उपाय - इस सप्ताह भगवान सूर्य को ताम्बे के लोटे से अघ्र्य दें।

कर्क राशि कर्क राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 2, 11, 20, 29 सप्ताह मध्य व अन्त आपके अनुकूल रहेगा, जहां शत्रुओं की चाल नाकाम रहेगी, वहीं आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा जाएगा। तत्परता से कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय सही है। स्वास्थ्य - सप्ताह की शुरूआत में स्वास्थ्य विकार, अनावश्यक वाद-विवाद एवं अन्य समस्याओं से मन संकुचित रहेगा। व्यवसाय - व्यवासय, व्यापार, आजीविका के कार्यों में व्यवधान आ सकता है, अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कुछ समय का इंतजार करें। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है, कोई भी निर्णय लेने से पहले सलाह अवश्य लें। उपाय - इस सप्ताह मां दुर्गा की उपासना करें।

सिंह राशि सिंह राशि शुभ रंग - गहरा लाल, गुलाबी, शुभ अंक - 1, 10, 28 पराक्रम में वृद्धि के साथ प्रारम्भ होगा यह सप्ताह जो कि अपेक्षित लाभ की ओर आपको ले जाएगा। भाग्य वृद्धि के योग हैं परन्तु कुछ व्यवधान और अनावश्यक झंझटों से मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य विकार से बचने के संकेत ग्रह-नक्षत्रों से प्राप्त हो रहे हैं। व्यवसाय - व्यवासायिक मामलों में आलस्य त्यागकर परिश्रम से किए गए कार्य पूरे एवं सफल होंगे।

शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह मामूली प्रयत्न करते ही अभीष्ट की सिद्धि हो जाएगी। उपाय - इस सप्ताह देवी का सभी स्वरूपों का स्मरण कर शुक्रवार का व्रत रखें।

कन्या राशि कन्या राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह मध्य में कार्य सिद्धि होती नजर आ रही है, पराक्रम में वृद्धि के भी प्रबल संयोग हैं। सप्ताह के अंतिम तीन दिन अनावश्यक वाद-विवाद से बचने का प्रयास करें, कोई व्यक्ति बिना बात के आपके उपर आरोप लगा सकता है। स्वास्थ्य - कन्या राशि वालों को सप्ताह के अंत में विशेष सतर्कता रखनी होगी। व्यवसाय - सप्ताह के प्रारम्भ में धन-लाभ एवं सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं, कर्म करते जाएं, भाग्य आप पर मेहरबान है। शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह भाग्य का मिला-जुला प्रभाव मिलेगा, संघर्षों में अधिकता रहेगी। उपाय - इस सप्ताह भगवान राम की उपासना कर नित्य प्रतिदिन 108 बार राम का नाम लिखें।

तुला राशि तुला राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 इष्ट मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह अन्त में आलस्य के कारण कुछ कार्य अधूरे रह जाऐंगे, शत्रु धोखा देकर धन हानि करवाएगा, किसी के दबाव व बहकावे में न आऐं, अस्थाई आय स्त्रोत स्थाई में परिवर्तित होने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवसाय - यह सप्ताह व्यापारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम है, मन प्रसन्न रहेगा।

शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय - इस सप्ताह भगवान विष्णु की उपासना कर देसी घी का दीया जलाऐं।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 इस सप्ताह पुराने विवाद नए सिरे से निबटाने होंगे अन्यथा हानि हो सकती है। सप्ताह मध्य व अन्त में कुछ राहत की सांस मिलेगी। सतर्क रहकर कार्य करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों में रूचि बनी रहेगी। स्वास्थ्य - वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सप्ताह के प्रारम्भ में सावधान रहना होगा। व्यवसाय - व्यवसाय हेतु सप्ताह की शुरूआत में समय प्रतिकूल है, महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित रखें, लेन-देन के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें, दूसरों के कार्यों में उलझने से व्यर्थ की परेशानी में पड़ सकते हैं। शिक्षा - विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। उपाय - इस सप्ताह शनिदेव का स्मरण कर कड़वे तेल का दीया जलाऐं।

धनु राशि धनु राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 इस सप्ताह रूके कार्य बनेंगे, शत्रुओं के षडयंत्र विफल होंगे, सप्ताह मध्य कार्य अधूरे रहेंगे, मन विचलित रहेगा, इष्ट मित्रों से धोखा या संकट हो सकत है। सप्ताह का अन्त आते-आते समय सामान्य हो जाएगा। स्वास्थ्य - इस सप्ताह धनु राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यवसाय - व्यापार, व्यवसाय हेतु सप्ताह के प्रारम्भ में सितारा प्रबल है, स्थाई अथवा अस्थाई दोनों आयामों में लाभ के प्रबल योग हैं। शिक्षा - विद्यार्थियों को अनायास मतिभ्रम तथा दूसरों के झंझट में पड़कर समय नष्ट होगा। उपाय - इस सप्ताह किसी गरीब अथवा जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराऐं।

मकर राशि मकर राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 इस सप्ताह भाग्य का सितारा मध्यम गति से गतिशील है। सप्ताह मध्य में पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक सुख-शांति के साधन प्राप्त होंगे। सप्ताह का अन्त अनावयक खर्च लेकर आएगा, जिससे मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य - इस सप्ताह मकर राशि वालों को अपने परिवार में सभी के स्वास्थ के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय - व्यवसाय के संदर्भ में सप्ताह के प्रारम्भ एवं मध्य में रूके हुए कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास तेज कर दें। शिक्षा - शिक्षा में सफलता तथा किसी प्रिय व्यक्ति से लाभ मिलेगा। उपाय - इस सप्ताह अपने गुरू का स्मरण कर उनकी उपासना अवश्य करें।

कुम्भ राशि कुम्भ राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के कई अवसर मिलेंगे, धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर-परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य अनुकूल रहने से प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत होगा, खान-पान का पूर्ण ध्यान रखें। व्यवसाय - व्यावसायिक उन्नति के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, अपने व्यापार को विस्तार देने की योजनाऐं बनाना इस सप्ताह आपके लिए सफल सिद्ध होगा।

शिक्षा - यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बड़े निर्णय आपको इस सप्ताह करने होंगे, जो आगे चलकर आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। उपाय - इस सप्ताह हनुमान जी की उपासना करें।

मीन राशि मीन राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 सप्ताह की शुरूआत सतर्कता और संयम के साथ कार्य करने का संकेत दे रही है। सप्ताह मध्य में धार्मिक कार्यों में रूचि बड़ेगी, कार्य की व्यस्तता रहेगी जो आगामी सप्ताह में लाभ अवश्य प्रदान करेगी। स्वास्थ्य - ग्रह-नक्षत्रों की प्रतिकूलता के चलते सप्ताह के शुरू के दिनों में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - व्यवसाय या आजीविका सम्बन्धी परिवर्तन से प्रसन्नता होगी, आत्मविश्वास एवं साहसिक कार्यों से प्रसन्नता होगी। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह संघर्षपूर्ण रहने वाला है। उपाय - इस सप्ताह मां लक्ष्मी की उपासना करें।

