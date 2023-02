Paytm Payments Bank बना UPI LITE फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank ) ने कई छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन (UPI transactions) के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India - NPCI) द्वारा सक्षम यूपीआई लाइट (UPI LITE) फीचर लॉन्च किया है. (what is upi lite)

UPI LITE फीचर पेटीएम के जरिए सिंगल क्लिक के साथ तेजी से रीयल-टाइम ट्रांजेक्शन में मदद करेगा क्योंकि बैंक का लक्ष्य देश भर में डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने को बढ़ावा देना है.

NPCI ने इस फीचर को डिजाइन किया था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था.

UPI LITE का यूजर को फायदा?

छोटे मूल्य के लेन-देन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में दिखाई देंगे, न कि बैंक पासबुक में.

इनोवेशन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, बैंक ने कहा कि वह इस तरह का यूपीआई लाइट फीचर शुरू करने वाला पहला पेमेंट बैंक है.

बैंक ने कहा, "एक बार लोड होने के बाद, यूपीआई लाइट वॉलेट यूजर को ₹200 तक के तत्काल लेनदेन करने की अनुमति देता है, जिससे पूरे अनुभव को तेज और निर्बाध बना दिया जाता है. यूपीआई लाइट में अधिकतम ₹2,000 दिन में दो बार जोड़े जा सकते हैं, जिससे ₹ 4,000 तक संचयी दैनिक उपयोग होता है."

NPCI की सीओओ प्रवीना राय ने कहा, "हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यूपीआई लाइट लॉन्च करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. यूपीआई लाइट यूजर्स को एक तेज़, सुरक्षित और निर्बाध छोटे-मूल्य वाले लेनदेन करने में मदद करता है. यूपीआई के माध्यम से 200 रुपये से कम वाले 50 प्रतिशत से अधिक लेनदेन यूपीआई लाइट के जरिए हो सकेंगे."

राय ने कहा, "इससे लेन-देन की सफलता दर में और सुधार होगा, उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि होगी और हम यूपीआई प्लेटफॉर्म पर एक दिन में एक अरब लेनदेन को संसाधित करने के करीब एक और कदम बढ़ाएंगे."

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन के रूप में शामिल किया गया था.

इसके अतिरिक्त, UPI LITE के साथ, उपयोगकर्ता बड़ी संख्या में छोटे-मूल्य वाले UPI भुगतानों को सुपरफास्ट तरीके से बैंक लेनदेन की संख्या पर कैप के बारे में चिंता किए बिना कर सकते हैं.

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा - NPCI, Paytm का लक्ष्य

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला ने कहा, "हम डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यूपीआई लाइट को लॉन्च करना उस दिशा में एक बड़ा कदम है."

उन्होंने आगे कहा, "हम यूपीआई में सबसे बड़े लाभार्थी बैंक, अधिग्रहीत बैंक और एक अग्रणी प्रेषक बैंक के रूप में अग्रणी हैं. हम भारतीयों को यूपीआई लाइट की शक्ति से सशक्त बनाने के लिए उत्साहित हैं. NPCI के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन यूपीआई का आधा देश में ₹200 से कम के लेनदेन हैं और यूपीआई लाइट के साथ, उपयोगकर्ताओं को तेज और सुरक्षित रीयल-टाइम छोटे मूल्य के भुगतान के साथ बेहतर अनुभव मिलता है."

बैंक दिसंबर 2022 में 1,726.94 मिलियन से अधिक लेनदेन के साथ लगातार 19 महीनों तक सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना रहा, जो देश के सभी प्रमुख बैंकों से आगे रहा.

386.50 मिलियन पंजीकृत लेनदेन के साथ, बैंक यूपीआई लेनदेन के लिए शीर्ष 10 प्रेषक बैंकों में से एक है, NPCI की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है.

इसके साथ ही यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन (NETC) FASTag के लिए अग्रणी जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता बैंकों में से एक है.