दिग्गज कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Manglam Birla) के 25 साल के बेटे आर्यमान विक्रम बिड़ला (Aryaman Vikram Birla) और 28 साल की बेटी अनन्या बिड़ला (Ananya Birla) अब कंपनी के बोर्ड में आने वाले हैं. इन दोनों को आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बोर्ड में निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है. यह नई व्यवस्था 30 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गई है, जिसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी गई है.

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने भारत के कपड़ों के मार्केट में तमाम कैटेगरी में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाया है. इस कंपनी में डायरेक्टर बनाए जाने से अब उन्हें तमाम बिजनेस को नजदीक से समझने का मौका मिलेगा. इनकी नियुक्ति सीधे मुख्य कंपनी (सीमेंट और एल्युमिनियम) में ना करते हुए फैशन कंपनी में किए जाने को बहुत ही खास माना जा रहा है. आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का मानना है कि तेजी से बदलती इस इंडस्ट्री को ये नई जनरेशन काफी आगे ले जा सकती है. ग्राहकों के बदलते बर्ताव को समझने के लिए इस जनरेशन की ही जरूरत है.

कितनी काबिल हैं अनन्या?

अनन्या को परिवार के बिजनस में करीब एक दशक का अनुभव है. साथ ही उन्हें म्यूजिक भी सीखा. अनन्या ने अपना बिजनेस करियर एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन (Svatantra Microfin) की शुरुआत करने से की थी. उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी. यह कंपनी ग्रामीण भारत की महिला आंत्रप्रेन्योर्स को छोटे लोन देती है. उनकी लीडरशिप में कंपनी ने बेस्ट स्टार्टअप कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड (Gold Award for Best Start-Up) जीता था. वह 2016 में Ikai Asai की फाउंडर और सीईओ भी बनीं, जो एक ग्लोबल लग्जरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. उसी साल फोर्ब्स ने उन्हें एशिया की खास महिलाओं ( Asia's Women to Watch) की लिस्ट में शामिल किया था.

अनन्या बिड़ला एक शानदार गायिका भी हैं. वह देश की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं, जिनके इंग्लिश सिंगल को प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिला हुआ है. प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि किसी एल्बम की 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक कॉपी बिकी हों या फिर किसी गाने की 2 मिलियन कॉपी बिकी हों. अनन्या बिड़ला के 5 ऐसे गाने हैं, जिन्हें प्लैटिनम और डबल प्लैटिनम स्टेटस मिला हुआ है. इसके अलावा अनन्या गिटार, संतूर और प्यानो भी बजाती हैं. 2022 में अनन्या ने रुद्रा वेब सीरीज में एक गाने से पर्दे पर आने शुरू किया. 2023 में एक स्पाई थ्रिलर फिल्म श्लोक: द देसी शेरलॉक (Shlok: The Desi Sherloc) में उन्होंने बॉबी देओल के साथ एक्टिंग की है.

आर्यमान भी हैं बेहद अनुभवी

आर्यमान भी लंबे वक्त से कंपनी के बिजनेस में हाथ बंटा रहे हैं. साथ ही उन्होंने क्रिकेट में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह मध्य प्रदेश की 2017-18 रणजी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें वह 25 नवंबर 2017 को शामिल हुए थे. जनवरी 2018 में राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से वह आईपीएल ऑक्शन में चुने गए थे, लेकिन वह अतिरिक्त खिलाड़ियों में थे, जिन्होंने खेला नहीं था. साल 2018 में उन्हों ने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी. आर्यमान ने बिजनेस की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत D2C प्लेटफॉर्म TMRW से की थी. वह बिड़ला ग्रुप के वेंचर कैपिटल फंड आदित्य बिड़ला वेंचर्स को लीड भी कर रहे हैं.