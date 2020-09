मिलिए बिंदू चोपड़ा से जिन्होंने 55 साल की उम्र में अपने घर से शुरू किया नैचुरल स्किनकेयर स्टार्टअप 'अहद'

बिंदू चोपड़ा ने 52 साल की उम्र में एक उद्यमी बनने का सपना देखा था, और पांच साल पहले वह हस्तनिर्मित और प्राकृतिक साबुन व्यवसाय में आईं।

“मैंने अपनी जेब से 8,000 रुपये से शुरुआत की। मेरे पास कोई समर्थन नहीं था - न तो भौतिक और न ही वित्तीय - व्यवसाय चलाने के लिए। मैंने यह सोचा कि "मुझे करना ही है"। यह मेरे भीतर एक चुनौती थी। यदि उत्पाद अच्छा है, तो यह कैसे बिकता है?" प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन स्टार्टअप, अहद की फाउंडर बिंदू चोपड़ा कहती हैं कि इसे वह अपने घर से चलाती है। शुरुआत करने के लिए, बिंदू ने अपने घर के दो कमरों को हर्बल और जैविक उत्पादों जैसे साबुन, क्रीम, फेस वाश आदि के लिए एक स्टूडियो में बदल दिया। बिंदू का कहना है कि वह अपने दोस्त, जो अब एक बिजनेस पार्टनर है, से अपने प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करती है और अपने किचन में सभी प्रोडक्ट्स बनाती है।

“मैं पैशनप्रेन्योर हूँ। मैं सिर्फ बेकार नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ काम करना है। इसलिए हर जगह मुझे एक नया अवसर मिलेगा, ” 59 वर्षीय उद्यमी कहती हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में बढ़ रही थी क्योंकि उनके पिता का नौकरी के चलते ट्रांसफर होता रहता था। प्रेरणादायक यात्रा बिंदू ने योरस्टोरी को बताया कि 42 साल की उम्र में, अपने बेटे की शादी करने के बाद, उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त करने की अपनी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह पहले पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। बाद में, उन्होंने चार साल तक अध्ययन किया और ऑरा और चक्र हीलिंग में विशेषज्ञता वाली क्लीनिकल हाइपोथर्मियास्ट बन गई। उन्होंने अपना क्लिनिक भी स्थापित किया। हालांकि, उन्हें क्लिनिक बंद करना पड़ा और स्थानांतरित होना पड़ा क्योंकि उनके पति को अफ्रीका में एक आकर्षक नौकरी मिली।

अफ्रीका में रहते हुए, 2008 में, बिंदू को एक महिला से मिलाया गया, जो हस्तनिर्मित साबुन बेचती थी। उन्होंने साबुन के इन छोटे सुगंधित और प्राकृतिक ब्लॉकों में रुचि विकसित की और थोड़ा खुदरा व्यापार स्थापित किया। शुरू करने के लिए, वह महिला से खरीदती और दूसरों को बेचती थी।

भारत लौटने के बाद, बिंदू ने पूर्ण उद्यमिता में उतरने का फैसला किया और 2015 में दिल्ली-एनसीआर में अहद शुरू किया। अहद स्टूडियो की एक झलक जिसे बिंदू ने अपने घर में स्थापित किया है। चुनौतियों का सामना बिंदू के लिए, स्किनकेयर उत्पादों की अपनी लाइन शुरू करने की इच्छा भी सस्ती स्किनकेयर उत्पादों को बनाने की आवश्यकता से प्रज्वलित थी।

वह "फेयर इज़ ब्यूटी" मार्केटिंग द्वारा रिप्लेस्ड थी जिसे ब्रांड नियोजित करते थे। उन्होंने इस सौंदर्य मानक को निभाया क्योंकि उनके भाई की तुलना में एक छाया गहरा होने के कारण अक्सर लोग यह सवाल करते थे कि क्या वे वास्तव में भाई बहन थे। उनके लिए, सौंदर्य बाजार के प्रचार के विपरीत था, और इसने उन्हें इस अत्यधिक कटे-फटे प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बड़े और छोटे खिलाड़ी बहुत तेजी से उभर रहे हैं।

नीलसन की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक सेगमेंट में पर्सनल केयर सेगमेंट का एक तिहाई हिस्सा होता है और 2020 में बाजार में हिस्सेदारी का 45 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

उद्यमिता एक कठिन मार्ग है। इसमें असंख्य चुनौतियां और बाधाएँ हैं, लेकिन ऐसे तंग भरे बाजार में व्यवसाय बनाना आसान नहीं है। खासतौर पर बिंदू के लिए, चुनौतियां कठिन थीं क्योंकि वह इस यात्रा में अकेली उड़ान भर रही थीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनके उत्पादों में उनके विश्वास ने कई बढ़िया ग्राहक बनाए।

व्यवसाय शुरू करने के बारे में बात करते हुए, वह कहती है, “यह बहुत कठिन था। सबसे पहले, मेरे परिवार को लगा कि यह काम करने वाला नहीं है। उन्हें लगा कि उत्पादों को लेने के लिए कोई भी घर नहीं आएगा, और जो मुझे घर पर बेच रहा था उसे पता चलेगा। इसलिए यह मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी - उन्हें यह बताना कि मेरा उत्पाद अच्छा था और यदि यह किसी को पसंद है, तो वे मुझे और अधिक ग्राहक दिलाने जा रहे हैं और ठीक ऐसा ही हुआ।"

वह कहती हैं, "मेरे पहले दस ग्राहक हैं जिन्होंने आज मेरे लिए 210 ग्राहक बनाए हैं," उनके व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र करते हुए कि अब 210 महिलाएं हैं जो उनकी नियमित ग्राहक बन गई हैं।

जब पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण की बात आई तो बिंदू को अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास न्यूनतम पैकेजिंग थी और उत्पादों के लिए कैरी बैग बनाने के लिए पतंग के कागजात का इस्तेमाल करती थी। उन्होंने अपना पैसा पैकेजिंग पर "बर्बाद" करने के बजाय उत्पादों में निवेश किया। उन्हें कुछ उपभोक्ताओं को यह समझाने में भी कठिनाई हुई कि उनके उत्पाद रोजमर्रा के उत्पादों की तुलना में थोड़े महंगे क्यों थे। उनके पास थोक में खरीदने और एक बार में 400-500 साबुन बनाने की क्षमता नहीं थी, और इस प्रकार, कीमतें अधिक थीं। उनके 100-125 ग्राम साबुन को 235 रुपये में बेचा जाता है, जबकि उनकी क्रीम 250 रुपये और उससे अधिक में बेची जाती है।

बिंदू ने सिर्फ साबुन के साथ शुरूआत की और हर साल धीरे-धीरे कारोबार का विस्तार करने के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी गई। आज, उनके पास 30 किस्मों के साबुन, 13 क्रीम, चार शैंपू, फेस वॉश और उपटन हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर्स और कूरियर उत्पादों के विस्तार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अहद के प्रॉडक्ट्स हालांकि, व्यापार के संचालन के साढ़े चार साल में, बिंदू ने कभी भी मुनाफे का टैब नहीं रखा है। वह कहती है कि इसकी राशि लगभग 3 लाख रुपये हो सकती है।

बिंदू कहती हैं, "जब मैं कहती हूं कि मैं कुछ भी नहीं बचा पायी हूं तो मैं बहुत ईमानदार हूं। मैंने कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। मेरे लिए, अगर मैंने 20,000 रुपये की बिक्री की है, तो लगभग 15,000 रुपये वापस व्यापार में चला जाता है, और मैं अपने लिए 2,000 रुपये रखती हूं, और स्टेशनरी के लिए 3,000 रुपये रखती हूं।" रुकना नहीं है इस साल नवंबर में, बिंदू 60 साल की हो जाएंगी। जबकि अधिकांश पेशेवर सेवानिवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं, बिंदू उम्र को बाधा नहीं बनने दे रही है। वह अभी भी सुबह से रात तक सभी व्यवसाय के थोक में करना जारी रखती है। वह सुबह 10 बजे काम शुरू करती है, 20 मिनट का लंच ब्रेक लेती है, और अक्सर आधी रात को वह काम खत्म कर लेती है।

उत्पादों पर लेबल चिपकाने, फोटो क्लिक करने, सोशल मीडिया पर डालने, पैकेजिंग करने, सूची बनाने, भुगतान करने, कोरियर बनाने, ग्राहकों से संवाद करने, आदि ऐसे सभी चीजें हैं, जिनसे उन्हें हर दिन गुदगुदाने की जरूरत है।

"मुझे नहीं लगता कि कोई यह महसूस करता है कि जब आप व्यवसाय को अपने दम पर संभालते हैं तो यह कितना काम करता है। लेकिन तब आप अच्छी तरह से सोते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ग्राहक आपके उत्पाद से प्यार कर रहे हैं और इसलिए आप बहुत काम कर रहे हैं," बिन्दू कहती है।

भले ही महामारी में उन्होंने तीन महीने तक कोई निर्माण और बिक्री नहीं की, उनके पास उत्सुक ग्राहक थे जो फिर से स्टॉक करना चाहते थे। जून में, जब उन्होंने फिर से काम शुरू किया, तो मांग स्टॉक से अधिक थी, और उनकी अलमारियां पलक झपकते ही खाली हो गई।

जून में बिक्री बिना किसी बिक्री के तीन महीने तक चली। बिंदू के पास अहद के लिए नई योजनाएं और रणनीतियां हैं, और उम्मीद है कि एक दिन वह व्यापार का विस्तार करने के लिए निवेश प्राप्त कर सकती है।

वह नए उत्पादों को पेश कर रही है जैसे मिट्टी के बर्तन, मोमबत्तियाँ, और त्योहारों के मौसम के लिए बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए साबुन, आदि।

