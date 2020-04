शांति माथुर और साक्षी खंडेलवाल हेल्थ एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थीं। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी एक वर्चुअल मार्केटप्लेस हो। हालांकि, दोनों के दिमाग में इस तरह का स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया तब आया जब उन्हें पता चला कि एक दो साल पुराना अस्पताल बंद हो रहा था। इसके मालिक उन सभी उपकरणों को बेचना चाह रहे थे जो लगभग नए थे।

शांति माथुर और साक्षी खंडेलवाल, PrimedeQ की कॉ-फाउंडर्स

शांति बताती हैं, "उनके पास कुछ अच्छे ऑफर थे और आखिरकार दो साल तक रखने के बाद लागत को एक तिहाई से भी कम में बेचना पड़ा।" उसी समय, पूर्व कार्य अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि छोटे अस्पताल चलताऊ और सस्ते उपकरणों की निरंतर तलाश कर रहे थे। अनुपलब्धता अक्सर असामयिक और अविश्वसनीय सेवाओं को जन्म देती है क्योंकि टूटे हुए उपकरण हफ्तों तक अप्राप्त रहते हैं।

दोनों ने एक अंतर को पाटने का अवसर देखा। शांति ने योरस्टोरी से कहा कि वे दोनों दो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुईं- “क्या होगा अगर अस्पताल अपने उपयोग किए गए उपकरण खरीदने या बेचने के लिए एक बड़े नेटवर्क में आसानी से एक दूसरे को पा सकते हैं, जिससे मुनाफे का सौदा हो सकता है? कैसा रहेगा यदि वह नेटवर्क मशीन के डाउन होने पर सेवा प्रदाता खोजने में मदद कर सके?" वह कहती हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओएलएक्स और कार्स 24 जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को मूल रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं मेडिकल उपकरणों के लिए भी एक समर्पित प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। नेटवर्क का निर्माण शांति और साक्षी ने कई छोटे अस्पतालों को देखने और उनकी मदद करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था शुरू की। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए साक्षी ने बताया, “हमने शोध किया और एक साथ विचार-विमर्श किया और हर चर्चा के साथ, हम और अधिक उत्साहित और स्पष्ट हो गए कि हम निश्चित रूप से ऐसा करना चाहते थे।" साक्षी डेंटल सर्जरी (बीडीएस) में स्नातक हैं और स्वास्थ्य प्रशासन में मास्टर हैं।

तब से लगभग चार साल बाद, उनका स्टार्टअप PrimedeQ अब एक बी 2 बी ई-मार्केटप्लेस है जो मेडिकल उपकरण खरीदने, बेचने, किराए पर लेने और सर्विसिंग की सुविधा देता है। बेंगलुरु में स्थित, PrimedeQ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा उपकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एक गंतव्य मंच होने का दावा करता है।

शांति बताती हैं, "हमारा टारगेट सेगमेंट 10-100 बेड की टिपिकल स्ट्रेंथ के साथ डॉक्टर के स्वामित्व वाला, छोटा और मध्यम अस्पताल है।" छह लोगों की एक टीम के साथ, स्टार्टअप को नए और पूर्व स्वामित्व वाले चिकित्सा उपकरणों के आयोजन और भरोसेमंद के लिए खोज और व्यापार करने की उम्मीद है। बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, साक्षी कहती हैं कि PrimedeQ डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों पर बहुत अधिक केंद्रित है।

विभिन्न मार्केटिंग इवेंट्स के अलावा, वे कहती हैं कि “हम कई मेल कैंपेन, ऑन-फील्ड कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़े रहते हैं, और बिजनेस रेफरल पर भी भरोसा करते हैं।”

हाल ही में, दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वूमेन एंटरप्रेन्योर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (WEFT) द्वारा ऑर्गनाइज्ड एक पिच सेसन जीता था। अब तक बूटस्ट्रैप्ड, PrimedeQ अब सीड फंडिंग की तलाश में है, और अपनी तकनीक को अपग्रेड करते हुए अपने ऑपरेशन को छह अन्य शहरों तक विस्तारित करने की उम्मीद करता है। सह-संस्थापक साझा करती हैं कि वे देश भर से लीड पैदा कर रही हैं लेकिन इन ग्राहकों की सेवा करने में असमर्थ हैं।

चुनौतियां नेशनल इनवेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत एशिया में चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी अनुमानित कीमत 11 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा, इसमें 2025 तक $50 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता है।

भारत में पहले से ही संपन्न ईकॉमर्स स्पेस के साथ इसे मिलाकर, शांति का कहना है कि "चिकित्सा उपकरण एक कठिन बाजार है"। सबसे बड़ी चुनौती थी ग्राहकों का विश्वास और विश्वसनीयता हासिल करना।

वह कहती हैं, “शुरू में, विक्रेताओं को संदेह था और हमारे मॉडल को खारिज कर दिया, लेकिन हमारे अस्पताल के ग्राहकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हालांकि, इसमें हमें काफी समय और प्रयास लगा लेकिन हमारे वादों को पूरा करने से हमें इसके माध्यम से मदद मिली।”

वह कहती हैं कि चिकित्सा उपकरण उद्योग भी एक पुरुष प्रधान स्थान है, इसलिए ये भी संदेह का कारण हो सकता है। शांति कहती हैं, "फिर भी, हम लगातार प्रयास करते रहे और जैसे-जैसे नतीजों ने बोलना शुरू किया, वैसे-वैसे लोग भी आने है।"

उद्यमशीलता किसी व्यक्ति के जीवन को बदल देती है और यह शांति और साक्षी के लिए अलग नहीं थी। वे कहती हैं, "चाहे आप कितने भी अच्छे हों, उद्यमशीलता की यात्रा में रास्ते में कई अन्य चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। कोई भी हो, आपको हर चीज के बारे में हाथों-हाथ का अनुभव रखना होगा क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक काम पर रख लिया और मान लिया कि अब वह सब संभाल लेगा।"

