मिलिए चंडीगढ़ की 15 वर्षीय 'युवा पत्रकार' से जो खेलों के जरिये दे रही है लैंगिक समानता को बढ़ावा

अनन्या कंबोज सिर्फ 15 साल की है, लेकिन उनकी उपलब्धियां उनकी जवानी को पछाड़ देती हैं। कक्षा XI की छात्र एक लेखक है, जो ब्रिक्स देशों की सद्भावना दूत है, और उन्हें इस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC युवा मंच में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। अनन्या कंबोज, जो एक युवा पत्रकार के रूप में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। (फोटो साभार: अनन्या कंबोज) वह योरस्टोरी को बताती है कि उन्होंने गर्ल अप, गर्ल्स विद इम्पैक्ट, लीन इन इंडिया, एसडीजी फॉर चिल्ड्रन, एसडीजी चौपाल, वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन और शी'ज मर्सिडीज जैसी कई अन्य सशक्तिकरण परियोजनाओं में भी भाग लिया है।

चंडीगढ़ की किशोरी अपनी उपलब्धियों के लिए फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप प्रोग्राम को श्रेय देती है। 2017 में, जब भारत ने U-17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया, तो अनन्या ने भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रचारित एक एआईएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) कार्यक्रम, मिशन XI मिलियन में लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया।

अनन्या ने एक लेख लिखा कि फुटबॉल कैसे दोस्ती और वैश्विक रिश्तों को बढ़ावा देता है। उनके विजेता निबंध ने उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप (F4F) कार्यक्रम के लिए 'युवा पत्रकार' के रूप में चुना।

F4F एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बच्चों का सामाजिक कार्यक्रम है जो 60 से अधिक देशों के बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए लाता है। गज़प्रॉम कंपनी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम, विभिन्न देशों के फीफा, यूईएफए, यूएन, ओलंपिक और पैरालंपिक समितियों, सरकारों और फुटबॉल संघों जैसे संगठनों द्वारा समर्थित है। Also Read मुंबई के 5वीं कक्षा के इन दो छात्रों ने जलवायु परिवर्तन पर बनाई ऐप, जीता एमआईटी हैकथॉन अवार्ड 2020 खेलों के माध्यम से समानता अनन्या, फ़ुटबॉल फ़ॉरशिप कार्यक्रम में अन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और सशक्तिकरण पहलों में अपनी भागीदारी के माध्यम से, अनन्या लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मुखर वकील बन गई हैं।

एक नियमित बास्केटबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी जब वह छोटी थी, तो अनन्या ने देखा कि कैसे कुछ खेल प्रशिक्षक इस धारणा को बढ़ावा दे रहे थे कि लड़कियां खेल नहीं खेल सकती हैं।

“जब कोच 'तुम एक लड़की हो', 'तुम लड़कियों की तरह खेल रही हो' जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते थे, तो बहुत बुरा लगता था। मुझे लगा कि हमें पुरुषों और महिलाओं के बीच इन मतभेदों को ध्वस्त करने की जरूरत है, ” अनन्या कहती हैं, जो चंडीगढ़ के विवेक हाई स्कूल में पढ़ती है। वह लैंगिक समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का श्रेय देती हैं।

अनन्या ने अब लड़कियों और महिलाओं को उनके अधिकारों को समझने और लैंगिक असमानता को दूर करने में मदद करने के लिए 'स्पोर्ट्स टू लीड' नाम से अपना कार्यक्रम शुरू किया है। जल्द ही शुरू की जाने वाली पहल एक माध्यम के रूप में खेलों का उपयोग करेगी और भेदभाव और लैंगिक असमानता से लड़ने के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता सत्रों को शामिल करेगी। अनन्या का कहना है कि कार्यक्रम को उनके पिता द्वारा फंड़िंग दी जाएगी, जो उनके लेखन की प्रेरणा भी है।

क्रिकेट के दीवाने देश में फुटबॉल जैसे खेल इंडियन सुपर लीग, आईपीएल की तरह एक क्लब आधारित राष्ट्रीय लीग जैसे टूर्नामेंटों के साथ मजबूती से लेना शुरू कर रहे हैं। हालांकि, महिलाओं के खेल, विशेष रूप से महिला फुटबॉल, अभी भी बुनियादी ढाँचे की कमी, लिंगवाद, अनुबंधों की कमी, कम मैच, कम वेतन, प्रसारण स्लॉट की कमी और लोकप्रियता की कमी की चुनौतियों का सामना करते हैं।

यह सब करने के लिए, कोरोनावायरस देश में महिलाओं के खेल को अंतिम झटका दे सकता है। अपनी हालिया रिपोर्ट में, फुटबॉल संघ FIFPro ने कहा कि भारत में विशेष रूप से गंभीर स्थिति के साथ, महामारी के कारण महिलाओं की फुटबॉल एक "अस्तित्व के लिए खतरा" है।

अनन्या ने कहा, "महिलाओं को प्रोत्साहित करने और समान अवसर और अधिकार प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।" Also Read फर्श से अर्श तक: 5 हजार की शुरुआत से 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक, विनय इलेक्ट्रिकल्स की कहानी कैसा रहा सफर? विभिन्न देशों के अन्य बच्चों, जो मैत्री कार्यक्रम के लिए फुटबॉल का हिस्सा थे, के साथ अनन्या (फोटो साभार: अनन्या कंबोज) अनन्या अपने एफ 4 एफ अनुभव के बारे में कहती है, “यह बेहद रोमांचक अनुभव था। हमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बारे में पता चला। हमें टीमों में विभाजित किया गया था और कार्यक्रम द्वारा प्रचारित नौ मूल्यों पर लिखना था, और फुटबॉल मैचों के बारे में दैनिक रिपोर्ट दर्ज करना था।” वह कहती हैं कि कार्यक्रम का हिस्सा होने से उन्हें प्रामाणिक जानकारी और तथ्य-जाँच लिखने जैसी पत्रकारिता नैतिकता को महत्व देना सिखाया गया।

अनन्या एक मेहनती छात्र की तरह नौ मूल्यों को बताती है - दोस्ती, समानता, निष्पक्षता, स्वास्थ्य, शांति, भक्ति, जीत, परंपराएं और सम्मान। उन्होंने अपनी किताब, माई जर्नी फ्रॉम मोहाली टू सेंट पीटर्सबर्ग में उनके बारे में लिखा है।

पुस्तक 21 कहानियों का एक संकलन है जो एफ 4 एफ कार्यक्रम में उनकी यात्रा को दर्शाती है, और उन मूल्यों को जो खेल और कार्यक्रम ने उन्हें सिखाया था। वह रूस में 2018 फीफा विश्व कप के दौरान मास्को में अपनी पुस्तक की शुरूआत को अपनी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में गिनाती है।

अनन्या पिछले तीन वर्षों से इस कार्यक्रम के लिए एक ‘युवा पत्रकार’ हैं और पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून को जारी रखने की उम्मीद करती हैं। यहां तक ​​कि उनके पास स्पष्ट योजना भी है।

वह स्नातक स्तर पर पत्रकारिता का अध्ययन करना चाहती है, और फिर फीफा मास्टर्स कार्यक्रम में दाखिला लेंगी - एक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन पाठ्यक्रम। वह फीफा और ओलंपिक जैसे संगठनों के लिए लिखना चाहती हैं।

अनन्या सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ECOSOC यूथ फोरम में भाग लेगी जो कि वस्तुतः मैत्री कार्यक्रम के लिए फुटबॉल और कार्यक्रम द्वारा प्रचारित मूल्यों के बारे में बोलती है।

