ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் தொடங்கிய ‘வாட் எ கருவாடு’ - மாதம் 500 ஆர்டர்; ஆண்டுக்கு ரூ.50லட்சம் வருவாய்!

Order delicious Sunday lunch from @Whatakarwad



What a karwad Pack Contains



White Rice

Fish Curry

Fish Fry

Karwad Thookku

Pacha Puli Rasam



For 2 people



Price starts from 600..



For Bookings - 9176247000 #Chennai #அறிவோம்கடை pic.twitter.com/Vx9HXqUiBU