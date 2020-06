டிக்டாக், ஹலோ உள்ளிட்ட 59 சீன ஆப்’களை தடை செய்தது இந்திய அரசு!

இந்தியா – சீனா எல்லைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலைத் தொடர்ந்து சீன நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ஆப்’களை இந்தியாவில் தடைசெய்ய இந்திய அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டிக்டாக் உள்ளிட்ட 59 சீன ஆப்’களை மொபைல் மற்றும் மொபைல் அல்லாத இணையம் சார்ந்த சாதனங்களில் பயன்படுத்துவதை தடைசெய்து இந்திய அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் தரவுகளை இந்தச் செயலிகள் மூலம் சீனா பெறுவதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதைத் தொடர்ந்தே இந்த முடிவை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்திய இறையாண்மை, ஒருமைப்பாடு, நாட்டின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் ஊறுவிளைவிப்பதாகவும் இருக்கும் என்பதால் இந்தச் செயலிகளுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொபைல் மற்றும் இணையம் பயன்படுத்தும் கோடிக்கணக்கான பயனர்களின் பாதுகாப்பு கருதியே சீன செயலிகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் செய்தி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மே மாதம் 5-ம் தேதி இந்திய-சீன எல்லையில் மோதல் ஏற்படுவதற்கு முன்பு டிக்டாக் செயலி இந்தியாவில் ஆப்’பில் தளத்தில் முன்னணி 10 இலவச செயலிகள் பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது. ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு டிக்டாக் ஆப் ஸ்டோரில் பத்தாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.

இளைஞர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் டிக்டாக் செயலிக்கு சீனா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில்தான் பயனர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம்.

இந்திய அரசு தடை விதித்துள்ள 59 செயலிகளின் விவரம் இதோ: Tiktok Shareit Kwai UC Browser Baidu map Shein Clash of Kings DU battery saver Helo Likee YouCam makeup Mi Community CM Browers Virus Cleaner APUS Browser ROMWE Club Factory Newsdog Beutry Plus WeChat UC News QQ Mail Weibo Xender QQ Music QQ Newsfeed Bigo Live SelfieCity Mail Master Parallel Space Mi Video Call Xiaomi WeSync ES File Explorer Viva Video QU Video Inc Meitu Vigo Video New Video Status DU Recorder Vault-Hide Cache Cleaner DU App studio DU Cleaner DU Browser Hago Play With New Friends Cam Scanner Clean Master Cheetah Mobile Wonder Camera Photo Wonder QQ Player We Meet Sweet Selfie Baidu Translate Vmate QQ International QQ Security Center QQ Launcher U Video V fly Status Video Mobile Legends DU Privacy

