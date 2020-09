மன அழுத்தத்தை குறைத்து இதய செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த உதவும் ‘பாதாம்’ - ஆய்வு முடிவு!

இருதய நோய் (CVD) Cardiovascular disease ஆபத்துக்கு பங்களிக்கும் என்று கருதப்படும் மனோவியல் காரணிகளில் மன அழுத்தமும் உள்ளது. இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு (HRV), தொடர்ச்சியான இதயத் துடிப்புகளுக்கு இடையிலான நேர இடைவெளியில் ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவீடாகும். இது இருதய அமைப்பின் மன அழுத்தத்திற்கு பதிலளிப்பதற்கான ஒரு முக்கியக் குறிகாட்டியாகும். மேலும் உடல் செயல்பாடு மற்றும் உணவு உள்ளிட்ட வாழ்க்கை முறை காரணிகள் HRV (Heart rate variability) ஐ பாதிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

அதிக HRV சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உளவியல் சவால்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இதயத்தின் அதிக தகவமைப்புத் தன்மையைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த HRV இருதய நோய் மற்றும் திடீர் இதய இறப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மருத்துவப் பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக, லண்டனின் கிங்ஸ் கல்லூரியின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு மன அழுத்த சவாலுக்கு உட்பட்ட பங்கேற்பாளர்களின் HRV யை அளவிட்டனர் மற்றும் ஆறு வார காலப்பகுதியில் வழக்கமான தின்பண்டங்களை பாதாம் பருப்புடன் மாற்றியமைத்த பங்கேற்பாளர்களில் HRV யின் மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளைக் கண்டனர். இந்த ஆய்வுக்கு கலிபோர்னியாவின் பாதாம் வாரியம் நிதியளித்தது. இந்த புதிய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பு ATTIS ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும், இது 6 வார சீரற்ற கட்டுப்பாடு, இணையான கை சோதனை, இதில் சராசரி இருதய நோய் ஆபத்து உள்ள பங்கேற்பாளர்கள் தினசரி பாதாம் சிற்றுண்டி அல்லது கலோரி பொருந்திய கட்டுப்பாட்டு சிற்றுண்டியை ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளர்களில் 20% வழங்கும் 'தினசரி ஆற்றல் தேவைகளை மதிப்பிடுகிறது. இந்த ஆய்வில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் பங்கேற்பாளர்களின் நிகழ்நேர இதயத் துடிப்பு (HR) மற்றும் இதய துடிப்பு மாறுபாடு (HRV) ஆகியவற்றை ஓய்வு நேரத்தில் (5 நிமிட காலத்திற்கு படுத்துக் கொண்டனர்) மற்றும் ஸ்ட்ரூப் சோதனையின் போது அளவிட்டனர். கடுமையான மன அழுத்தத்தின் போது, பாதாம் குழுவில் பங்கேற்பாளர்கள் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவோடு ஒப்பிடுகையில் சிறந்த இதயத் துடிப்பு ஒழுங்குமுறைகளைக் காட்டினர், இது உயர் அதிர்வெண் சக்தியில் புள்ளிவிவர ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகளால் குறிக்கப்படுகிறது, இது குறிப்பாக துடிப்பு-துடிப்பு இடைவெளிகளை (HRV இன் அளவு) மதிப்பிடுகிறது. "வழக்கமான சிற்றுண்டிகளுக்கு பாதாமை மாற்றுவதற்கான எளிய உணவு உத்தி, இதயத் துடிப்பு கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தின் பாதகமான இருதய பாதிப்புகளுக்கு பின்னடைவை அதிகரிக்கும் என்பதை இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.

உணவு தலையீட்டைத் தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது பாதாம் குழுவில் இதயத் துடிப்பு மாறுபாட்டில் மன அழுத்தத்தால் குறைக்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டது. இது இருதய சுகாதார நலனைக் குறிக்கிறது. உடலில் உள்ள கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இதயம் கியர்களை வேகமாக மாற்ற முடியும் என்பதால் அதிக HRV இருப்பதைப் பற்றி யோசிப்பது பயனுள்ளது, அதாவது மன அழுத்தத்தின் போது அதிக இருதய பின்னடைவு மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை ஏற்படுகிறது. நீண்ட காலத்துக்கு, இது இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்,” என லண்டனில் உள்ள கிங்ஸ் கல்லூரியின் டாக்டர் வெண்டி ஹால், பிஹெச்.டி, இணை முதன்மை ஆய்வாளர் (டாக்டர் சாரா பெர்ரி, பிஹெச்.டி உடன்) மற்றும் ஊட்டச்சத்து அறிவியலில் ரீடர் கூறினார். வழக்கமான சிற்றுண்டிகளுக்கு பதிலாக பாதாம் சாப்பிடுவது மன அழுத்தத்தின் போது ஏற்படும் HRV வீழ்ச்சியைக் குறைக்கும், இதனால் இதய செயல்பாடு மேம்படும் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. LDL கொழுப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் இரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துதல் போன்ற பாதாம் உட்கொள்வதன் பிற இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளுடன், மன அழுத்தத்திற்கு இருதய நெகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் ஆற்றல் இந்த உணவு உத்திக்கு உண்டு. "இந்த முடிவுகள் குறிப்பாக சரியான நேரத்தில் நம்மில் பலர் வீட்டில் வேலை செய்வதால் அனுபவிக்கும் மன அழுத்தத்தின் அளவைக் கொடுக்கின்றன," என டாக்டர் சாரா பெர்ரி, பிஹெச்.டி, கிங்ஸ் கல்லூரி லண்டன் கூறினார். இந்த புதிய ஆய்வு ATTIS சோதனையின் ஒரு பகுதியாகும். ATTIS இலிருந்து சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கை LDL-கொலஸ்ட்ரால் அளவுகள் மற்றும் எண்டோதீலியம் சார்ந்த வஸோடைலேஷன் (ஃப்லோ மீடியேட்டட் டைலேஷன் அல்லது FMD மூலம் அளவிடப்படுகிறது) ஆகியவற்றில் பாதாம் சாப்பிடுவதன் பங்கையும் ஆய்வு செய்தது, இது இருதய நோய் அபாயத்தை முன்னறிவிப்பதாகும். ஆய்வின் முடிவுகள் குறித்து, ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கிய ஆலோசகர் ஷீலா கிருஷ்ணசாமி கருத்து தெரிவிக்கையில், "இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவை, குறிப்பாக தற்போதைய தொற்றுநோய் காரணமாக பல இந்தியர்கள் அதிக அளவு மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கும் போது இது மிகவும் பொருத்தமானது. LDL -கொலஸ்ட்ராலைக் குறைப்பதோடு, இரத்த நாளங்களின் எண்டோதீலியல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதோடு (பிற ஆய்வுகளில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி) பாதாம் பருப்பைச் சேர்க்க ஒருவரின் உணவு மூலோபாயத்தை திருத்துவதால் மன அழுத்தத்திற்கு இருதய நெகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க முடியும் என்று இந்த ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கிறது. ஆரோக்கியமற்ற தின்பண்டங்களை பாதாம் பருப்புடன் மாற்றுவதன் மூலம், CVD நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது ஆபத்தில் உள்ளவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்,”என்றார். பல ஆண்டுகளாக இதய சுகாதார ஆராய்ச்சி - முறையான ஆய்வு மற்றும் மெட்டா பகுப்பாய்வு உட்பட - இதய ஆரோக்கியமான உணவுத் திட்டங்களில் பாதாமைச் சேர்ப்பதை ஆதரிக்கிறது. இரண்டு ATTIS ஆய்வுகளும் பாதாம் உள்ளிட்ட மருத்துவ ஆராய்ச்சி சோதனைகளில் இதற்கு முன் மதிப்பீடு செய்யப்படாத நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த கண்டுபிடிப்புகளை உறுதிப்படுத்த கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவைப்பட்டாலும், HRV மற்றும் FMD இன் மேம்பாடுகள் பாதாம் பல்வேறு வழிகளில் இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன என்று கூறுகின்றன.

பாதாம், நார்ச்சத்து (100 கிராம் / 28 கிராம் சர்வீங் 12.5 / 3.5 கிராம்) மற்றும் 15 அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் (100 கிராம் / 28 கிராம் சேவைக்கு): மெக்னீசியம் (270/76 மி.கி), பொட்டாசியம் (733/205 மி.கி) மற்றும் வைட்டமின் ஈ (25.6 / 7.2 மி.கி) வழங்குகிறது. இந்த ஆய்வு பாதாம், இதய ஆரோக்கியமான உணவின் ஒரு பகுதியாக எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வழங்குகிறது, இது மன அழுத்தத்திற்கு உடலின் பதில் உள்ளிட்ட ஆபத்து காரணிகளை பாதிக்கிறது. வழக்கமான சிற்றுண்டிகளுக்கு பதிலாக பாதாம் சாப்பிடுவது மன அழுத்தத்தின் போது ஏற்படும் HRV வீழ்ச்சியைக் குறைக்கும். இதனால் இதய செயல்பாடு மேம்படும், LDL -கொழுப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் இரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துதல் போன்ற பாதாமை உட்கொள்வதன் பிற இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளுடன், மன அழுத்தத்திற்கு இருதய நெகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் ஆற்றல் இந்த உணவு உத்திக்கு உண்டு. ALSO READ Also Read அளவுக்கு அதிக உடற்பயிற்சியால் இருதயத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் எச்சரிக்கை!

